О нас

BP в прошлом году получила $15,24 млрд прибыли

BP в прошлом году получила $15,24 млрд прибыли Чистая прибыль британской нефтегазовой компании BP по итогам 2023 года составила $15,239 млрд по сравнению с убытком $2,487 млрд в 2022 году.
Энергетика
6 февраля 2024 г. 16:34
BP в прошлом году получила $15,24 млрд прибыли

Чистая прибыль британской нефтегазовой компании BP по итогам 2023 года составила $15,239 млрд по сравнению с убытком $2,487 млрд в 2022 году.

Об этом Report сообщает со ссылкой на отчет компании.

За четвертый квартал показатель составил $371 млн по сравнению с прибылью $10,8 млрд в 2022 году.

Базовая прибыль BP, которую компания рассчитывает после вычета скорректированных статей и связанных с ними налогов, снизилась в два раза и составила в 2023 году $13,836 млрд.

Выручка BP по итогам года снизилась на 14%, до $213,032 млрд, за четвертый квартал показатель уменьшился на 23%, до $54,016 млрд.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке BP earns nearly $14B in profit in 2023
Версия на азербайджанском языке Ötən il BP 13,8 milyard dollar mənfəət əldə edib

Самое читаемое

В Азербайджане 9 февраля начнется выплата пенсий вместе с надбавками
В Азербайджане 9 февраля начнется выплата пенсий вместе с надбавками
6 февраля 2024 г. 11:09
Минтруда: Все виды пенсий проиндексированы и повышены на 11,2%
Минтруда: Все виды пенсий проиндексированы и повышены на 11,2%
5 февраля 2024 г. 13:45
Среднемесячная пенсия в Азербайджане достигнет 485 манатов
Среднемесячная пенсия в Азербайджане достигнет 485 манатов
5 февраля 2024 г. 16:35
В Азербайджане проиндексированы трудовые пенсии
В Азербайджане проиндексированы трудовые пенсии
5 февраля 2024 г. 12:44
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
3 февраля 2024 г. 15:21
В Азербайджане расширят ассортимент средств реабилитации для инвалидов
В Азербайджане расширят ассортимент средств реабилитации для инвалидов
5 февраля 2024 г. 12:05
Вице-премьеры Азербайджана и Армении завершили переговоры
Вице-премьеры Азербайджана и Армении завершили переговоры
31 января 2024 г. 19:09
В Польше нашли тело азербайджанки, пропавшей без вести вместе с 2-месячным ребенком
ФотоВ Польше нашли тело азербайджанки, пропавшей без вести вместе с 2-месячным ребенком
4 февраля 2024 г. 02:47
В Баку произошел взрыв в котельной, повреждено более 10 автомобилей
ФотоВ Баку произошел взрыв в котельной, повреждено более 10 автомобилей
6 февраля 2024 г. 07:13
Инвестиции ГФСЗ превысили 1 млрд манатов
Инвестиции ГФСЗ превысили 1 млрд манатов
2 февраля 2024 г. 17:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi