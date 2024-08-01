BP в первом полугодии снизила добычу нефти с блока АЧГ

Добыча нефти на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в первом полугодии 2024 года составила порядка 61 млн баррелей (8 млн тонн), сообщил оператор проекта - компания BP Exploration (Caspian Sea) Limited.

Добыча нефти на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в первом полугодии 2024 года составила порядка 61 млн баррелей (8 млн тонн).

Об этом Report сообщил оператор проекта - компания BP Exploration (Caspian Sea) Limited.

В январе-июне 2023 года с данной контрактной площади суммарно было добыто 68 млн баррелей нефти (9 млн тонн). Таким образом, показатель в баррелях сократился на 10,3%, в тоннах – на 11,1%.

Среднесуточная добыча нефти в первом полугодии 2024 года составила 336 тыс. баррелей (годом ранее - 375 тыс. баррелей). С платформы "Чираг" добывалось в среднем 22 тыс. баррелей нефти в сутки (23 тыс. б/с), "Центральный Азери" - 96 тыс. б/с (98 тыс. б/с), "Западный Азери" - 77 тыс. б/с (91 тыс. б/с), "Восточный Азери" - 52 тыс. б/с (61 тыс. б/с), "Глубоководный Гюнешли" - 57 тыс. б/с (67 тыс. б/с), "Западный Чираг" - 29 тыс. б/с (35 тыс. б/с), «Центральный Восточный Азери» - 3 тыс. /с.

Объем затрат по проекту разработки блока АЧГ уменьшился на 3,8% - до $941 млн. В том числе операционные расходы составили $243 млн, капитальные - $698 млн.

По данным компании, за январь-июнь 2024 года на контрактном блоке были пробурены 9 нефтедобывающих и одна водонагнетательная скважины. По состоянию на конец июня 2024 года в эксплуатации находилось 144 нефтедобывающие, 45 водо- и 8 газонагнетательных скважин.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан в 1994 году. Срок его действия истекал в 2024 году, в сентябре 2017 года был подписан новый контракт, рассчитанный до 2050 года.

На данный момент доля BP plc в проекте составляет 30,37%, Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) - 25%, MOL - 9,57%, ExxonMobil - 6,79%, ONGC Videsh - 2,31%, Inpex Corp. - 9,31% и ITOCHU Oil - 3,65%, Equinor - 7,27%, TPAO - 5,73%.