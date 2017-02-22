BP: в мире осталось 2,5 трлн баррелей технически извлекаемых запасов нефти

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ В мире осталось 2,5 трлн баррелей технически извлекаемых запасов нефти, и этого достаточно для двукратного удовлетворения спроса во всем мире до 2050 года.

Как передает Report, об этом сообщает MarketWatch со ссылкой на заявление главного экономиста ВР Спенсера Дейла.

«Моя точка зрения на нефть всегда была таковой: уровень цен в $100–110, который мы видели в 2011–2014 годах, не кажется естественной точкой равновесия. Это само по себе является производной многих проблем, которые имели место в то время. В частности, значительные перебои с поставками из-за арабской весны», — сказал Дейл, представляя сегодня прогноз BP на 2017 год (2017 Energy Outlook) делегатам конференции Petroleum Week в Лондоне.

«Мне кажется более вероятным, что никогда не будут извлечены некоторые баррели технически извлекаемой нефти. Почему это имеет значение? Это важно, потому что это может коренным образом изменить характер нефтяных рынков», — добавил он.