BP увеличил в 2024г финансирование социальных проектов в Азербайджане в 1,9 раза

13:00

Компания BP направила в 2024 году около $1,7 млн на социальные инициативы в Азербайджане, что на 89% больше по сравнению с 2023 годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение компании BP-Azerbaijan.

Согласно информации, эти средства были направлены на 22 образовательные программы, 4 экологические инициативы, 2 проекта в области культуры и спорта, а также поддержку 11 конференций и семинаров.

Кроме того, BP совместно с партнерами по проектам в Азербайджане инвестировал $1,5 млн в социальные программы (снижение на 25% по сравнению с 2023 годом), включая 23 образовательных проекта и 3 инициативы по развитию предпринимательства.