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BP увеличил в 2024г финансирование социальных проектов в Азербайджане в 1,9 раза

BP увеличил в 2024г финансирование социальных проектов в Азербайджане в 1,9 раза 13:00
Энергетика
13 февраля 2025 г. 13:35
BP увеличил в 2024г финансирование социальных проектов в Азербайджане в 1,9 раза

Компания BP направила в 2024 году около $1,7 млн на социальные инициативы в Азербайджане, что на 89% больше по сравнению с 2023 годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение компании BP-Azerbaijan.

Согласно информации, эти средства были направлены на 22 образовательные программы, 4 экологические инициативы, 2 проекта в области культуры и спорта, а также поддержку 11 конференций и семинаров.

Кроме того, BP совместно с партнерами по проектам в Азербайджане инвестировал $1,5 млн в социальные программы (снижение на 25% по сравнению с 2023 годом), включая 23 образовательных проекта и 3 инициативы по развитию предпринимательства.

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Версия на азербайджанском языке BP ötən il Azərbaycanda sosial layihələrə maliyyələşdirilməni 89 % artırıb

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