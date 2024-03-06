BP: Компания может рассмотреть и внешнее финансирование для проекта СЭС "Шафаг"

Проект строительства солнечной электростанции (СЭС) "Шафаг" в Джебраильском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район Азербайджана, будет полностью профинансирован компанией BP.

Проект строительства солнечной электростанции (СЭС) "Шафаг" в Джебраильском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район Азербайджана, будет полностью профинансирован компанией BP.

Как передает Report, об этом сообщила журналистам руководитель пресс-службы компании BP-Азербайджан Тамам Баятлы.

По ее словам, вопрос участия в проекте финансовых организаций может быть рассмотрен при наличии подобных предложений.

"Этот проект отвечает целям компании по достижению нулевого уровня выбросов и интересам Азербайджана в развитии сектора возобновляемых источников энергии", - добавила Баятлы.

Она напомнила, что компания BP совместно с партнерами инвестировала более 84 млрд долларов США в проекты в нефтегазовой сфере в Азербайджане и регионе.

По ее словам, в настоящее время ВР планирует реализовать в Азербайджане проекты в сфере "зеленой энергии".

BP отвечает за строительство станции и ввод ее в эксплуатацию "Шафаг". Площадь станции составит 802 га, она будет обладать мощностью переменного тока (генерирующая мощность) в 240 МВт.