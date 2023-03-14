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BP создает возможности для интеграции людей с ограниченными возможностями в общество

BP создает возможности для интеграции людей с ограниченными возможностями в общество Сегодня компания BP успешно завершила еще один проект социальных инвестиций, который является частью ее усилий по содействию эффективной интеграции людей с ограниченными возможностями в общество.
Энергетика
14 марта 2023 г. 16:04
BP создает возможности для интеграции людей с ограниченными возможностями в общество

Сегодня компания BP успешно завершила еще один проект социальных инвестиций, который является частью ее усилий по содействию эффективной интеграции людей с ограниченными возможностями в общество.

Как сообщает Report, проект был разработан на основе международного метода обучения под названием DanceAbility®.

Целью проекта было обеспечение инклюзивности в лечении и реабилитации людей с ограниченными возможностями посредством универсальных методов общения, предлагаемых методом DanceAbility®.

В рамках проекта были организованы тренинги для специалистов реабилитационных центров Баку, Евлаха и Ширвана. Для 52 сотрудников реабилитационных центров было проведено 14 онлайн и 14 оффлайн тренингов DanceAbility®.

Общая стоимость проекта составила 42 950 манатов (25 264 доллара США).

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Версия на английском языке bp completes project on integration of people with disabilities into society
Версия на азербайджанском языке BP əlilliyi olan şəxslərin cəmiyyətə inteqrasiyası üçün imkanlar yaradır

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