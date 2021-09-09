BP создает новые возможности для развития азербайджанских стартапов

ВР-Azerbaijan спонсирует новый проект с целью поддержки развития стартап-экосистемы страны.

ВР-Azerbaijan спонсирует новый проект с целью поддержки развития стартап-экосистемы страны.

Как сообщает Report со ссылкой на BP-Azerbaijan, целью данного проекта, реализуемого в сотрудничестве с Азербайджанским агентством инноваций, является создание мощного национального стартап-потенциала, который может интегрироваться в бизнес-экосистему Европы.

Проект будет основан на структурированных программах. Эти программы включают в себя тренинги, направленные на создание знаний и потенциала, а также различные поддерживающие и консультационные мероприятия. Программы будут осуществляться совместными усилиями международных и местных партнеров из государственного и частного секторов с использованием их опыта, сети и ресурсов. В программы также входит менторская и коучинговая деятельность, цель которой познакомить участников проекта с европейской инновационной экосистемой на основе опыта Венгрии (Центральная Европа), Германии и Соединенного Королевства (Западная Европа).

"Одной из основных целей проекта является поддержка создания потенциала для Азербайджанского агентства инноваций путем усиления сотрудничества с Европейским Союзом и инновационными экосистемами в регионе. Мы верим, что проект внесет сильный и устойчивый вклад в общий стартап-потенциал страны, предоставив доступ к международным инновационным знаниям и опыту", - сказал вице-президент BP по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли.

Основным компонентом проекта является двухмодульная программа обучения "Откройте для себя Европу", направленная на создание потенциала. Первый модуль предназначен для молодых предпринимателей, имеющих стартап-бизнес или являющихся руководителями или владельцами компаний и стремящихся выйти на европейский рынок. Этот модуль будет посвящен созданию бизнеса и определению потенциальных партнеров в Европе. Второй модуль предназначен для талантливых студентов университетов, которые хотят построить стартап-бизнес, но не имеют опыта предпринимательства.

По окончании проекта восемь выпускников, по четыре человека от каждого учебного модуля, успешно завершивших программу, получат возможность посетить Европу для ознакомления с международными инновационными центрами.

Срок реализации проекта составляет один год, а его стоимость составляет 272 тыс. манатов. Проект будет реализован местной компанией Turan Trade.