BP сократит добычу на 40%

Это отражено в стратегии развития компании

Компания BP планирует увеличить инвестиции в низкоуглеродные технологии и сократить добычу углеводородов и количество выбросов до 2030 года.

Как сообщает Report, об этом говорится в обновленной стратегии развития компании.

Стратегия предусматривает увеличение низкоуглеродных инвестиций до 5 млрд долларов США в год, что в 10 раз превышает нынешний объем.

Компания стремится увеличить мощность производства возобновляемой энергии в 20 раз и довести ее до 50 ГВт.

Компания сократит добычу нефти и газа на 40% - до 1,5 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки с 2,6 млн баррелей. BP также сократит суточную переработку с 1,7 млн баррелей до 1,23 млн баррелей.

С помощью этих мер компания стремится сократить количество выбросов в атмосферу на 35-40% к 2030 году.