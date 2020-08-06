О нас
Report Georgia

BP сократит добычу на 40%

BP сократит добычу на 40% Это отражено в стратегии развития компании
Энергетика
6 августа 2020 г. 12:46
BP сократит добычу на 40%

Компания BP планирует увеличить инвестиции в низкоуглеродные технологии и сократить добычу углеводородов и количество выбросов до 2030 года.

Как сообщает Report, об этом говорится в обновленной стратегии развития компании.

Стратегия предусматривает увеличение низкоуглеродных инвестиций до 5 млрд долларов США в год, что в 10 раз превышает нынешний объем.

Компания стремится увеличить мощность производства возобновляемой энергии в 20 раз и довести ее до 50 ГВт.

Компания сократит добычу нефти и газа на 40% - до 1,5 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки с 2,6 млн баррелей. BP также сократит суточную переработку с 1,7 млн баррелей до 1,23 млн баррелей.

С помощью этих мер компания стремится сократить количество выбросов в атмосферу на 35-40% к 2030 году.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке BP to slash oil production 40%
Версия на азербайджанском языке BP hasilatını 40% azaldacaq

Новости партнеров

Самое читаемое

В Азербайджане откроют пляжи
В Азербайджане откроют пляжи
3 августа 2020 г. 17:12
Оперативный штаб принял решение в связи со свадебными торжествами
Оперативный штаб принял решение в связи со свадебными торжествами
3 августа 2020 г. 16:49
Торговые центры не откроют до сентября
Торговые центры не откроют до сентября
3 августа 2020 г. 17:09
В Азербайджане выявили 286 новых случаев заражения
В Азербайджане выявили 286 новых случаев заражения
2 августа 2020 г. 18:45
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
31 июля 2020 г. 13:41
Названо число коронавирусных больных в реанимации
Названо число коронавирусных больных в реанимации
2 августа 2020 г. 21:06
Аллахшукюр Пашазаде: Не обязательно каждый должен резать жертвенное животное на Гурбан-байрамы
Аллахшукюр Пашазаде: Не обязательно каждый должен резать жертвенное животное на Гурбан-байрамы
31 июля 2020 г. 18:06
Полиция заинтересовалась роликами Баку этим вечером
Полиция заинтересовалась роликами "Баку этим вечером"
1 августа 2020 г. 18:52
В Азербайджане смягчается карантинный режим
В Азербайджане смягчается карантинный режим
3 августа 2020 г. 16:37
Сегодня в ряде районов Баку ограничат подачу воды
Сегодня в ряде районов Баку ограничат подачу воды
31 июля 2020 г. 11:00

Последние новости

13:08
Замминистра финансов: Для решения водной проблемы выделят средства Финансы
13:08
Азер Байрамов: На оплату обучения студентов выделено 40 млн манатов Финансы
13:07
В Ливане заявили об отсутствии средств справиться с последствиями взрыва Другие страны
12:59
Милли Меджлис принял изменения в госбюджет во II чтении Милли Меджлис
12:54
Депутат Милли Меджлиса понес тяжелую утрату Милли Меджлис
12:51
Депутат: Из госбюджета выделено достаточно средств на обеспечение безопасности страны Наука и образование
12:46
BP сократит добычу на 40% Энергетика
12:28
Вахид Ахмедов: Мы не можем оставлять людей без работы Бизнес
12:14
На поддержку предпринимателей выделят еще 100 млн манатов Финансы
12:03
В России за сутки от коронавируса умерли 116 человек В регионе
11:57
SOCAR Aviation открыла первый АЗС в аэропорту Бодрума Энергетика
11:54
Проходит заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса Милли Меджлис
11:50
Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на прежнем уровне Финансы
11:44
В Таджикистане 11 октября пройдут президентские выборы В регионе
11:33
Элин Сулейманов: Последние действия Армении наносят удар по переговорам Внешняя политика
Вся новостная лента