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    ​BP сокращает количество персонала в Азербайджане

    Всего будет сокращено около 4 тыс. рабочих мест

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Британская нефтегазодобывающая компания BP сообщила сегодня, что в ближайшие два года будут сокращены около 4 тыс. рабочих мест в подразделении по разведке и добыче по всему миру.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении компании.

    На эти сокращения компания вынуждена идти из-за низких цен на нефть.

    Как отмечается в заявлении BP, сокращения затронут рабочие места в сфере разведки и добычи в таких регионах, как Ангола, Азербайджан, а также в Мексиканском заливе и Северном море. Всего будет сокращено около 4 тыс. из 24 тыс. рабочих мест в этом подразделении. Сокращения будут проводиться в течение двух лет до декабря 2017 года.

    Главная причина этого шага, как отмечает компания, заключается в низких ценах на нефть, страдающих от слабого спроса на это сырье в мире, сильного доллара и переизбытка запасов.

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