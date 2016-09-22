BP: Соглашения о заморозке добычи нефти бессмысленны

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Любое соглашение об ограничении мировой добычи нефти в текущих реалиях не будет иметь смысла.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил вице-президент ВР Россия Владимир Дребенцов.

По его словам, слишком высокий объем нефтяного предложения не сможет поддержать стабильный рост цен.

"Не имеет смысла бороться с низкой ценой, сокращая добычу, если основной шок на рынке со стороны предложения", - сказал Дребенцов, выступая на конференции "Глобальные и локальные рынки нефти и нефтепродуктов: анализ, ценообразование, торговые потоки".

По его словам, в настоящее время на рынок влияет несколько факторов. Среди краткосрочных факторов рекордный объем коммерческих запасов нефти, большой фонд пробуренных скважин, а также перебои в поставках нефти в разных регионах мира около двух миллионов баррелей в сутки.

К долгосрочным факторам относится развитие сланцевой отрасли в США. "Сланцевая революция изменила ситуацию на мировых рынках. Не было в истории нефтяной промышленности другой страны, которая 4 года подряд могла наращивать добычу более чем на 1 млн. баррелей в сутки", - сказал представитель ВР.

Таким образом, по мнению представителя ВР, договоренности по заморозке добычи могут привести лишь к тому, что страны будут терять свою нишу на рынке. "Поэтому задача на ближайшие годы - доисчерпание ресурсной базы сланцевой нефти. А это уже прослеживается", - сказал Дребенцов.