BP: Сланцевая нефть обладает ограниченным влиянием на рынок

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Роль американских компаний, добывающих сланцевую нефть, на мировом рынке нефти является ограниченной. Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, об этом сказал генеральный директор британского концерна BP Роберт Дадли в интервью изданию Financial Times.

Роберт Дадли отметил, что первоначальный оптимизм по поводу перспектив наращивания сланцевой добычи сменяется более осторожными оценками, по мере того как выясняются ограничения, связанные с технологией добычи и особенностями разных геологических формаций.

Дадли также отметил, что спрос на нефть в следующие 10 лет продолжит расти и в целом потребность мировой экономики в углеводородах будет сохраняться довольно долго: "Мы видим, как в модели Пермского бассейна как единого идеального сланцевого месторождения появляются трещины.

Я не думаю, что сланцевые компании США могут стать идеальным стабилизирующим производителем для нефтяного рынка. На какой-то момент эти перспективы меня беспокоили. Но сейчас я думаю, что положение сланцевых компаний будет не таким устойчивым".

"Я пока не склоняюсь к идее о том, что цены на нефть резко взлетят из-за низкого уровня инвестиций. Хотя довольно большая доля инвестиций была отложена, это правда. В течение следующих 10 лет, а возможно, и дольше, спрос на нефть будет расти из-за роста населения и увеличения благосостояния. А потом, когда спрос начнет снижаться, – это будет постепенное снижение. Необходимость в нефти в мире будет сохраняться еще очень долго во второй половине этого века", - добавил он.