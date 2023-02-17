BP ведет разведочное бурение для оценки газовых запасов на "Шахдениз" и АЧГ

Компания BP продолжает разведку в Азербайджане

Компания BP продолжает разведочные работы для оценки запасов газа на месторождениях "Шахдениз" и "Азери-Чираг-Гюнешли" в азербайджанском секторе Каспия.

Как сообщает Report, об этом региональный президент ВР в Азербайджане Гэри Джонс рассказал журналистам на пресс-брифинге.

По его словам, компания начала бурение на месторождении "Шахдениз", чтобы разведать залежи глубокозалегающего газа здесь.

"Больших запасов в глубинных пластах "Шахдениз" мы не ожидаем, они будут меньше, чем в находящихся в разработке. Однако, благодаря наличию инфраструктуры - трубопроводов и терминальных сооружений, добыча этого газа будет рентабельной", - отметил Г.Джонс.

Также разведочное бурение ведется с платформы "Чираг", чтобы оценить запасы так называемого "глубокого газа". По словам Г. Джонса, это тот самый газ, о котором неоднократно говорил президент Азербайджана Ильхам Алиев как об одном из источников для наращивания поставок топлива из Азербайджана в Европу.