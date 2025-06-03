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BP рассчитывает на еще 30 лет успеха в Азербайджане

BP рассчитывает на еще 30 лет успеха в Азербайджане Компания BP и Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) уверены в перспективах дальнейшего успешного сотрудничества.
Энергетика
3 июня 2025 г. 14:31
BP рассчитывает на еще 30 лет успеха в Азербайджане

Компания BP и Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) уверены в перспективах дальнейшего успешного сотрудничества.

Как передает Report, об этом заявил вице-президент по геологии и разработке BP в регионе Азербайджана, Грузии и Турции Дэн Спаркес в ходе 30-го юбилейного Бакинского энергетического форума.

"Совместно с SOCAR мы смотрим в будущее - на следующие 30 лет. Это будет иное время, с новыми вызовами, но мы уверены, что сможем обеспечить очередной период устойчивого успеха. Наша миссия на самом деле проста - сгладить естественное снижение добычи и вывести на разработку новые ресурсы. Простая по формулировке, но чрезвычайно сложная в реализации задача", - отметил он.

По словам Д. Спаркеса, месторождение “Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ) стало основой экспортной энергетической инфраструктуры региона, а также важным элементом его промышленного развития.

"Это меняет наши подходы к геологоразведке. На процесс разработки влияют не только логистика и наличие свободных мощностей в трубопроводах, но и интеграция с существующей инфраструктурой и сервисными возможностями в бассейне. Я убежден, что сегодня - лучшее время для комплексной работы: эффективного управления зрелыми месторождениями, активного продвижения открытых ресурсов в разработку и параллельного расширения разведки", - подчеркнул представитель BP.

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