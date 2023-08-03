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BP: Работы по проекту "Восточно-Центральный Азери" в целом завершены на 89%

BP: Работы по проекту "Восточно-Центральный Азери" в целом завершены на 89% К концу первого полугодия этого года работы по проекту "Восточно-Центральный Азери” месторождения “Азери-Чираг и Глубоководный Гюнешли” (АЧГ), расположенного в азербайджанском секторе Каспия, были завершены на 89%.
Энергетика
3 августа 2023 г. 13:59
BP: Работы по проекту Восточно-Центральный Азери в целом завершены на 89%

К концу первого полугодия этого года работы по проекту "Восточно-Центральный Азери" месторождения "Азери-Чираг и Глубоководный Гюнешли" (АЧГ), расположенного в азербайджанском секторе Каспия, были завершены на 89%.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации, распространенной оператором блока BP-Azerbaijan от имени операторов о бизнесе по итогам первого полугодия этого года.

Согласно информации, в течение первых шести месяцев года опорный блок платформы "Восточно-Центральный Азери" был спущен в море с Бакинского завода глубоководных оснований имени Гейдара Алиева и установлен на своем постоянном месте на глубине 137 метров в районе месторождения АЧГ.

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Версия на английском языке BP-Azerbaijan: ACE project reached 89 per cent progress milestone
Версия на азербайджанском языке BP: “ACE layihəsi üzrə işlər ümumilikdə 89 % tamamlanıb”

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