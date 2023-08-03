BP: Работы по проекту "Восточно-Центральный Азери" в целом завершены на 89%

К концу первого полугодия этого года работы по проекту "Восточно-Центральный Азери” месторождения “Азери-Чираг и Глубоководный Гюнешли” (АЧГ), расположенного в азербайджанском секторе Каспия, были завершены на 89%.

К концу первого полугодия этого года работы по проекту "Восточно-Центральный Азери" месторождения "Азери-Чираг и Глубоководный Гюнешли" (АЧГ), расположенного в азербайджанском секторе Каспия, были завершены на 89%.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации, распространенной оператором блока BP-Azerbaijan от имени операторов о бизнесе по итогам первого полугодия этого года.

Согласно информации, в течение первых шести месяцев года опорный блок платформы "Восточно-Центральный Азери" был спущен в море с Бакинского завода глубоководных оснований имени Гейдара Алиева и установлен на своем постоянном месте на глубине 137 метров в районе месторождения АЧГ.