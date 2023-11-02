BP: Работы по проекту ACE завершены на 94%

К концу третьего квартала 2023 года работы по проекту платформы "Центральный Восточный Азери" (ACE), расположенной в азербайджанском секторе Каспийского моря, в целом завершены на 94%.

К концу третьего квартала 2023 года работы по проекту платформы "Центральный Восточный Азери" (ACE), расположенной в азербайджанском секторе Каспийского моря, в целом завершены на 94%.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации, распространенной оператором блока BP-Azerbaijan по итогам первых трех кварталов 2023 года.

Сообщается, что в течение трех кварталов этого года опорный блок платформы ACE был отправлен в море с Бакинского завода глубоководных оснований имени Гейдара Алиева и установлен на своем постоянном месте на глубине 137 метров в районе месторождения АЧГ. Эта установка была полностью проверена в ходе эксплуатационных испытаний до выхода в море 16 марта.