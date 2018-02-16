BP: Прошлый год стал успешным для проектов"Шахдениз-2" и расширения Южно-Кавказского трубопровода

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ 2017 год стал успешным для проектов"Шахдениз-2" и расширения Южно-Кавказского трубопровода. По обоим проектам выполнены строительные, испытательные работы, на них затрачено 45 млн человеко-часов. Как передает Report, об этом говорится в отчете компании BP-Azerbaijan.

В настоящее время по проекту "Шахдениз-2" завершено 99% работ, включая инжиниринг, поставки, строительство, а также испытательные работы.

"6 сентября прошлого года был введено в эксплуатацию флагманское судно для подводного строительства "Ханкенди". Оно спроектировано и построено для установки крупнейшей подводной системы добычи в Каспийском море в рамках проекта "Шахдениз-2". Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие на презентации нового судна, которое оценивается в 378 млн долларов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2017 году завершилось строительство верхних модулей двух платформ "Шахдениз-2". Они отправлены в море и успешно установлены. Сейчас продолжаются испытательные работы на море. На Сангачальском терминале завершены работы по расширению для "Шахдениз-2". Продолжаются испытания установок в целях подготовки к принятию дополнительных объемов газа с "Шахдениз-2" в этом году.

В целом в Азербайджане более 24 тыс. человек были привлечены к строительным работам по всем основным контрактам, из них более 80% являются гражданами Азербайджана.