BP продала свою долю в крупной в мире трубопроводной системе

Стоимость сделки оценивается в 5,6 млрд долларов США

Частная компания Hilcorp Energy Co заявила о приобретении бизнеса BP Plc на Аляске за 5,6 млрд долларов США. BP работала в регионе на протяжении последних 60 лет.

Как передает Report со ссылкой на oilexp, по заявлению представителя Hilcorp, от регуляторов было получено соответствующее разрешение на приобретение 49-процентной доли в трубопроводной системе Trans-Alaska Pipeline System (TAPS), которая принадлежала BP.

Кроме того, согласно условиям сделки, к Hilcorp перейдет 49-процентная доля в сервисной компании Alyeska Service Company, а также другие активы BP.

Trans-Alaska Pipeline System представляет из себя одну из самых крупных в мире трубопроводных систем. Ее протяженность составляет 800 миль (1 288 км). По данной трубопроводной системе нефть транспортируется с North Slope в порт Valdez.

Крупные нефтяные компании уходят из самых северных регионов США из-за слишком высоких затрат на производство на данных территориях.

Как сообщалось ранее, решение продать свой бизнес на Аляске британский нефтегазовый гигант принял 27 августа 2019 года. Оно является частью плана BP по привлечению 10 млрд долларов США в течение следующих двух лет за счет продажи части своих активов.

Сделка предусматривает первоначальный платеж в размере 4 млрд долларов США BP; оставшиеся 1,6 млрд долларов США будут выплачены в течение нескольких лет.

BP также пыталась продать американские сланцевые активы в Колорадо, Техасе, Оклахоме и Вайоминге.