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BP продает индийской компании часть своих АЗС в Великобритании

BP продает индийской компании часть своих АЗС в Великобритании Это позволит индийской компании сохранить позицию крупнейшего независимого оператора АЗС в Великобритании
Энергетика
19 января 2021 г. 12:41
BP продает индийской компании часть своих АЗС в Великобритании

Компания Motor Fuel Group (MFG), крупнейший оператор АЗС в Индии, подписала соглашение о покупке семи действующих станций и девяти новых для отрасли участков (NTI) у энергетического гиганта BP.

Как передает Report, об этом сообщает petrolplaza.

Шесть действующих станций находятся в Шотландии, а одна — в Суррее. Приобретение является частью более широкого соглашения, включающего поставку топлива для 100 объектов.

«Для нас это прекрасная возможность применить нашу проверенную операционную модель, улучшить предложение магазинов для наших клиентов, внедрить услугу «еда на вынос», где это необходимо, и улучшить предложение по обслуживанию посетителей», — сказал Джереми Кларк, главный операционный директор MFG.

MFG также намерена установить несколько мощных зарядных устройств для электромобилей в каждой из купленных локаций.

Это приобретение доведет общее количество станций, эксплуатируемых MFG, до 918 и позволит индийской компании сохранить позицию крупнейшего независимого оператора АЗС в Великобритании.

Отметим, что Великобритания намерена запретить продажи новых бензиновых и дизельных автомобилей с 2030 года.

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Версия на английском языке BP sells part of its gas stations in UK

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