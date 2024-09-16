BP продает Apollo неконтрольный пакет акций компании, владеющей 20% в TAP

Британская BP и американская глобальная компания по управлению альтернативными инвестициями. Apollo заключили соглашение о покупке фондом Apollo Funds неконтрольного пакета акций BP Pipelines TAP Limited, дочерней компании BP, владеющей 20% акций Trans

Британская BP и американская глобальная компания по управлению альтернативными инвестициями. Apollo заключили соглашение о покупке фондами, управляемыми Apollo, неконтрольного пакета акций BP Pipelines TAP Limited, дочерней компании BP, владеющей 20% акций в компании Trans Adriatic Pipeline AG (TAP), стоимость сделки оценивается в около 1 млрд долларов.

Об этом сообщае Report со ссылкой на сообщение BP.

“BP и Apollo заключили соглашение о покупке фондами, управляемыми Apollo, неконтрольного пакета акций компании bp Pipelines TAP Limited, являющейся дочерним предприятием BP, и владеющей 20% акций в Trans Adriatic Pipeline AG (TAP). Стоимость сделки оценивается около 1 млрд долларов. После завершения сделки bp останется контролирующим акционером bp Pipelines TAP Limited”, - говорится в сообщении.

Согласно информации, BP и Apollo также планируют искать возможности для сотрудничества в рамках дополнительных инвестиционных возможностей, включая потенциальное сотрудничество в сфере газовых и низкоуглеродных энергетических активов, а также инфраструктуры.

Предполагается, что средства, вырученные от сделки, пойдут на реализацию цели BP по отчуждению активов и на другие цели в размере 2–3 млрд долларов в 2024 году, “что является частью дисциплинированной финансовой структуры компании”.

Ожидается, что сделка будет закрыта в четвертом квартале 2024 года при условии получения стандартных необходимых одобрений со стороны регулирующих органов и партнеров.

“Мы очень рады объединиться с Apollo в этом ключевом элементе энергетической инфраструктуры Европы. Важно то, что, привлекая нового инвестора, это не умаляет роли BP в стратегическом для нашего азербайджанского газового бизнеса активе. Мы видим большой потенциал в создании таких инновационных соглашений и с нетерпением ждем продолжения изучения дальнейших возможностей с Apollo посредством развития этих партнерских отношений”, - заявил исполнительный вице-президент BP по газу и низкоуглеродной энергетике Уильям Лин, слова которого приводятся в пресс-релизе.

“Мы рады сотрудничать с BP по соглашению, которое предоставит нашим инвесторам долгосрочный доступ к ведущему в отрасли инфраструктурному активу со стабильным профилем денежного потока, одновременно позволяя BP достичь своих целей по сохранению контроля и реализации своей стратегии эффективности капитала”, - заявил партнер Apoll Скардон Бейкер.



Trans Adriatic Pipeline AG является владельцем и оператором ключевого инфраструктурного актива для удовлетворения спроса на энергоносители в Европе — заключительного 880-километрового участка трубопроводной системы «Южный газовый коридор», по которому природный газ транспортируется с газового месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря на рынки Европы.