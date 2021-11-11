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BP привержена своим планам в Азербайджане, изучает новые возможности

BP привержена своим планам в Азербайджане, изучает новые возможности Британская компания BP подтвердила приверженность планам, реализуемым в Азербайджане и в целом в регионе, на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым главного исполнительного директора компании Бернарда Луни.
Энергетика
11 ноября 2021 г. 14:39
BP привержена своим планам в Азербайджане, изучает новые возможности

Британская компания BP подтвердила приверженность планам, реализуемым в Азербайджане и в целом в регионе, на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым главного исполнительного директора компании Бернарда Луни.

Как сообщает Report, об этом говорится в распространенном компанией сообщении в связи с рабочим визитом в Баку Б. Луни.

На встрече c президентом Азербайджана были обсуждены перспективы основного нефтегазового бизнеса BP в регионе.

Глава компании поделился планами по долгосрочному партнерству, заявив о намерениях изучить новые возможности для сотрудничества в области энергоперехода, включая проекты в области возобновляемых источников энергии в регионе.

Сегодня же СЕО компании встретился с президентом SOCAR Ровнагом Абдуллаевым, запланированы и другие встречи, а также веб-трансляция для региональных сотрудников BP в Азербайджане, Грузии и Турции.

Как сообщили в компании, завтра Б.Луни ознакомится с ходом строительства верхних строений новой платформы Azeri Central East (ACE).

Проект ACE является следующим этапом разработки месторождения «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ), строительные работы в настоящее время завершены на 60%, в них задействовано 5 500 человек в Баку, Европе и Великобритании, а первая добыча запланирована на 2023 год, отметили в BP.

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Версия на азербайджанском языке Bernard Luni: "BP Azərbaycanla uzunmüddətli tərəfdaşlıq öhdəliyinə sadiqdir"

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