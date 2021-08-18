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BP приступила к бурению на мелководье Каспия

BP приступила к бурению на мелководье Каспия Компании SOCAR и BP начали бурение первой разведочной скважины на мелководье вокруг Абшеронского полуострова на структуре "Северный Хали"
Энергетика
18 августа 2021 г. 13:10
BP приступила к бурению на мелководье Каспия

Компании SOCAR и BP начали бурение первой разведочной скважины на мелководье вокруг Абшеронского полуострова на структуре "Северный Хали".

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении компаний.

Работы по строительству скважины начаты с самоподъемной буровой установки Satti 9 16 августа и продлятся предположительно два с половиной месяца. Ее глубина составит 2 424 метра, по достижении которых полученные данные будут проанализированы. При положительных результатах анализа для их подтверждения скважина будет протестирована, говорится в сообщении.

BP Azerbaijan является оператором проекта "Мелководье Абшеронского полуострова" (Shallow Water Absheron Peninsula, SWAP). Она и ее партнер SOCAR имеют паритетное долевое участие в этом разведочном проекте.

"Отрадно, что после модернизации самоподъемной плавучей буровой установки Satti, принадлежащей госкомпании Казахстана "КазМунайГаз", буровым оператором CDC SOCAR начаты работы на мелководье Абшеронского полуострова. Это демонстрация развития сотрудничества между компаниями стран каспийского региона. Я уверен, что SOCAR, BP Azerbaijan и "КазМунайГаз" продолжат успешно сотрудничать по проектам в Каспийском море",- заявил глава SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

В свою очередь, региональный президент BP в Азербайджане, Грузии и Турции, Гэри Джонс отметил, что "была проведена большая работа по подготовке безопасной и надежной буровой программы с использованием опыта компании и передовых технологических решений, апробированных в других мелководных районах по всему миру".

"Мы рассчитываем на тесное сотрудничество с SOCAR для безопасного и эффективного бурения первой разведочной скважины в рамках SWAP ", - отметил он.

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Версия на английском языке First Shallow Water Absheron Peninsula exploration well spudded offshore Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Abşeron yarımadasının dayazsulu hissəsində ilk kəşfiyyat quyusu qazılır

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