BP приобрела доли в двух блоках в азербайджанском секторе Каспия

11:33 Сегодня BP завершила приобретение долей участия в двух морских блоках разведки и разработки в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Сегодня BP завершила приобретение долевого участия в двух морских блоках разведки и разработки в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Как сообщает Report, соответствующие соглашения подписаны сегодня между BP и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) в рамках Бакинской энергетической недели.

Первый блок - нефтяное месторождение Карабах, расположенное в 120 км к востоку от Баку, в 20-25 км от месторождения Гюнешли, на глубине 150-200 м, а второй блок - перспективная структура Ашрафи – Дан Улдузу – Айпара (АДУА), расположенный в 90-110 км к северо-востоку от Баку, на глубине 80-180 м.

В каждом из этих проектов BP приобрела у SOCAR по 35%. Остальные 65% в проектах остались у Госнефтекомпании.

BP в обоих проектах будет выполнять роль оператора.