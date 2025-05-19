BP: Принятие ОИР по электрификации терминала "Сангачал" находится на финальной стадии

15:03

Процесс принятия окончательного инвестиционного решения (ОИР) по проекту электрификации терминала "Сангачал" находится на завершающей стадии.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила руководитель пресс-службы компании "BP-Азербайджан" Тамам Баятлы.

По ее словам, в рамках проекта электроэнергия, произведенная на солнечной электростанции (СЭС) "Шафаг" в Джебраиле, будет продаваться ОАО "Азерэнержи", которое, в свою очередь, передаст эквивалентный объем электроэнергии в Баку через механизм "виртуальной передачи энергии".

"Таким образом будет обеспечена электрификация терминала "Сангачал", - отметила она.

Баятлы подчеркнула, что такая схема позволит сократить потребление природного газа на терминале и существенно снизит воздействие на окружающую среду. В частности, по ее словам, ожидается значительное сокращение объема выбросов в атмосферу.