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BP: Принятие ОИР по электрификации терминала "Сангачал" находится на финальной стадии

BP: Принятие ОИР по электрификации терминала "Сангачал" находится на финальной стадии 15:03
Энергетика
19 мая 2025 г. 15:25
BP: Принятие ОИР по электрификации терминала Сангачал находится на финальной стадии

Процесс принятия окончательного инвестиционного решения (ОИР) по проекту электрификации терминала "Сангачал" находится на завершающей стадии.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила руководитель пресс-службы компании "BP-Азербайджан" Тамам Баятлы.

По ее словам, в рамках проекта электроэнергия, произведенная на солнечной электростанции (СЭС) "Шафаг" в Джебраиле, будет продаваться ОАО "Азерэнержи", которое, в свою очередь, передаст эквивалентный объем электроэнергии в Баку через механизм "виртуальной передачи энергии".

"Таким образом будет обеспечена электрификация терминала "Сангачал", - отметила она.

Баятлы подчеркнула, что такая схема позволит сократить потребление природного газа на терминале и существенно снизит воздействие на окружающую среду. В частности, по ее словам, ожидается значительное сокращение объема выбросов в атмосферу.

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Версия на английском языке BP: Final investment decision on Sangachal terminal electrification nears completion
Версия на азербайджанском языке BP: “Səngəçal” terminalının elektrikləşdirilməsi üzrə yekun investisiya qərarının verilməsi son mərhələdədir

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