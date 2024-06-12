О нас

BP презентовала книгу по внедрению междисциплинарных связей в вузах Азербайджана

BP презентовала книгу по внедрению междисциплинарных связей в вузах Азербайджана Компания BP сегодня объявила о завершении образовательного проекта, направленного на внедрение междисциплинарных связей или междисциплинарного интегративного обучения в местных высших учебных заведениях.
Энергетика
12 июня 2024 г. 16:25
BP презентовала книгу по внедрению междисциплинарных связей в вузах Азербайджана

Компания BP сегодня объявила о завершении образовательного проекта, направленного на внедрение междисциплинарных связей или междисциплинарного интегративного обучения в местных высших учебных заведениях.

Как сообщает Report, основной целью проекта стала подготовка и издание книги "Связи между дисциплинами – производство новых знаний".

Книга предназначена для руководящих работников, преподавателей и профессоров, докторантов и магистрантов более 40 высших учебных заведений Азербайджана.

Междисциплинарное интегративное обучение объединяет несколько академических дисциплин в одну деятельность.

В книге подчеркивается важность развития новых междисциплинарных связей, обсуждаются методологические проблемы, связанные с созданием новых знаний, описывается влияние новых знаний на стратегию и политику в области образования, международную экономическую конкуренцию, сотрудничество и глобализацию, объясняется взаимодействие между экономическим и технологическим развитием.

Авторы книги – Мануэла Харгаснер-Дельпос, Ильгар Оруджев и Руслан Рагимли.

Проект реализован Общественным объединением "Азербайджанское общество молодых ученых, докторантов и магистров".

Срок реализации проекта составил 1 год - с февраля 2023 года по февраль 2024 года, общая стоимость - около 79 300 манатов (46 658 долларов США).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке bp’s contributes to enhancing Azerbaijani universities’ capacity to provide market with highly skilled professionals
Версия на азербайджанском языке BP Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrində fənn münasibətlərini tətbiq edir

Самое важное

Российский миротворческий контингент полностью покинул территорию Азербайджана
Российский миротворческий контингент полностью покинул территорию Азербайджана
12 июня 2024 г. 15:02
В Азербайджане увеличат штрафы за нарушение правил парковки
В Азербайджане увеличат штрафы за нарушение правил парковки
12 июня 2024 г. 11:00
В Азербайджане запрещаются родственные браки
В Азербайджане запрещаются родственные браки
11 июня 2024 г. 14:25
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию
10 июня 2024 г. 19:10
Сборная Азербайджана по баскетболу обыграла Армению
Сборная Азербайджана по баскетболу обыграла Армению
8 июня 2024 г. 12:29
Президент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Египет
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Египет
7 июня 2024 г. 19:37
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
7 июня 2024 г. 10:50
Президент Ильхам Алиев принял делегацию ТЮРКПА
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял делегацию ТЮРКПА
6 июня 2024 г. 22:14
Президент Ильхам Алиев: Венгрия является нашим партнером номер один в Европейском Союзе
Президент Ильхам Алиев: Венгрия является нашим партнером номер один в Европейском Союзе
6 июня 2024 г. 20:18
Президент Азербайджана: Укрепление тюркского мира превратит Организацию тюркских государств в крупный силовой центр
Президент Азербайджана: Укрепление тюркского мира превратит Организацию тюркских государств в крупный силовой центр
6 июня 2024 г. 20:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi