BP презентовала книгу по внедрению междисциплинарных связей в вузах Азербайджана

Компания BP сегодня объявила о завершении образовательного проекта, направленного на внедрение междисциплинарных связей или междисциплинарного интегративного обучения в местных высших учебных заведениях.

Компания BP сегодня объявила о завершении образовательного проекта, направленного на внедрение междисциплинарных связей или междисциплинарного интегративного обучения в местных высших учебных заведениях.

Как сообщает Report, основной целью проекта стала подготовка и издание книги "Связи между дисциплинами – производство новых знаний".

Книга предназначена для руководящих работников, преподавателей и профессоров, докторантов и магистрантов более 40 высших учебных заведений Азербайджана.

Междисциплинарное интегративное обучение объединяет несколько академических дисциплин в одну деятельность.

В книге подчеркивается важность развития новых междисциплинарных связей, обсуждаются методологические проблемы, связанные с созданием новых знаний, описывается влияние новых знаний на стратегию и политику в области образования, международную экономическую конкуренцию, сотрудничество и глобализацию, объясняется взаимодействие между экономическим и технологическим развитием.

Авторы книги – Мануэла Харгаснер-Дельпос, Ильгар Оруджев и Руслан Рагимли.

Проект реализован Общественным объединением "Азербайджанское общество молодых ученых, докторантов и магистров".

Срок реализации проекта составил 1 год - с февраля 2023 года по февраль 2024 года, общая стоимость - около 79 300 манатов (46 658 долларов США).