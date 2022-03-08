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BP прекратит заключение новых сделок с Россией по нефти и газу

BP прекратит заключение новых сделок с Россией по нефти и газу Британская транснациональная нефтегазовая компания British Petroleum (BP) объявила о намерении прекратить заключение новых сделок на покупку нефти и газа из России.
Энергетика
8 марта 2022 г. 16:12
BP прекратит заключение новых сделок с Россией по нефти и газу

Британская транснациональная нефтегазовая компания British Petroleum (BP) объявила о намерении прекратить заключение новых сделок на покупку нефти и газа из России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на комментарий представителя компании. \

«Единственным исключением была бы ситуация, при которой возникла бы угроза безопасности поставок энергоносителей потребителям», — сказал он.

Ранее об отказе от российских нефти и газа объявила другая британская нефтегазовая компания — Shell. В компании уточнили, что также откажутся от участия во всех нефтегазовых проектах в России, а в качестве первого шага прекратят все спотовые закупки нефти.

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Версия на азербайджанском языке BP Rusiyadan neft və qaz almayacağına dair qərar verib

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