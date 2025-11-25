BP предупреждает о снижении добычи на АЧГ из-за технических ограничений

В следующем году компания BP ожидает потери около 8 тыс. баррелей нефти в сутки на месторождении "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) из-за ограничений, связанных с пескопроявлением.

Как сообщает Report, об этом заявил региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Джованни Кристофоли на Каспийской технической конференции SPE-2025 в Баку.

По его словам, для обеспечения стабильной добычи на АЧГ и сохранения экспортных поставок в Европу и другие рынки необходимы современные технологии и инновации.

"Спрос на технологии очень высок. Недавно в Баку приезжала глава технологического направления BP, и мы показали ей наши ключевые вызовы - в Сангачале и на море. Нам требуются все более длинные горизонтальные скважины, и мы пока не до конца понимаем, как оптимально их бурить. Песок - серьезная проблема. В следующем году мы прогнозируем потери в объеме 8 тысяч баррелей в сутки именно из-за ограничений, связанных с управлением песка", - отметил Дж.Кристофоли.