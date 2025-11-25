Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    BP предупреждает о снижении добычи на АЧГ из-за технических ограничений

    Энергетика
    • 25 ноября, 2025
    • 11:21
    BP предупреждает о снижении добычи на АЧГ из-за технических ограничений

    В следующем году компания BP ожидает потери около 8 тыс. баррелей нефти в сутки на месторождении "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) из-за ограничений, связанных с пескопроявлением.

    Как сообщает Report, об этом заявил региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Джованни Кристофоли на Каспийской технической конференции SPE-2025 в Баку.

    По его словам, для обеспечения стабильной добычи на АЧГ и сохранения экспортных поставок в Европу и другие рынки необходимы современные технологии и инновации.

    "Спрос на технологии очень высок. Недавно в Баку приезжала глава технологического направления BP, и мы показали ей наши ключевые вызовы - в Сангачале и на море. Нам требуются все более длинные горизонтальные скважины, и мы пока не до конца понимаем, как оптимально их бурить. Песок - серьезная проблема. В следующем году мы прогнозируем потери в объеме 8 тысяч баррелей в сутки именно из-за ограничений, связанных с управлением песка", - отметил Дж.Кристофоли.

    Каспийская техническая конференция SPE-2025 BP Джованни Кристофоли Азери-Чираг-Гюнешли
    BP AÇG-də texniki məhdudiyyətlər səbəbindən hasilatın azalmasına dair xəbərdarlıq edir
    BP warns of production cuts at ACG due to technical constraints

    Последние новости

    12:18

    Милли Меджлис ратифицировал соглашения об отмене виз с семью странами

    Милли Меджлис
    12:16
    Фото

    Очередные группы переселенцев отправились в села Тязябиня и Ханюрду

    Внутренняя политика
    12:15

    ММ утвердил соглашение с Молдовой об обмене и защите конфиденциальной информации

    Милли Меджлис
    12:10

    Бабек Гусейнов: Азербайджан предлагает свою энергетическую инфраструктуру прикаспийским странам

    Энергетика
    12:06

    Очередной ракетный удар по Киеву привел к гибели 6 человек

    Другие страны
    12:05

    Гукасян подал в суд на правительство и вице-спикера парламента Армении

    В регионе
    12:03

    Halliburton: Нефтегазовая промышленность переживает большую технологическую трансформацию

    Энергетика
    12:02
    Фото

    В Баку стартовало 83-е заседание Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ

    Инфраструктура
    11:57

    Окончательное инвестрешение по II этапу проекта "Абшерон" ожидается в 2026 году

    Энергетика
    Лента новостей