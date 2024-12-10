BP представила новую книгу и веб-сайт о культурном наследии Азербайджана

Компания BP сегодня презентовала книгу-альбом и веб-сайт, где представлены деятели азербайджанского искусства различных поколений, и их избранные произведения, созданные за последние 60 лет.

Компания BP сегодня презентовала книгу-альбом и веб-сайт, где представлены деятели азербайджанского искусства различных поколений, и их избранные произведения, созданные за последние 60 лет.

Как передает Report, книга-альбом подготовлена ​​на трех языках: азербайджанском, английском и русском.

Работы, представленные в книге, отобраны из коллекции, насчитывающей 12 тыс. произведений (живопись, скульптуру, графику, прикладное искусство и театрально-декорационное искусство), и выставленной в Азербайджанской государственной художественной галерее.

Книга представляет собой уникальную коллекцию произведений искусства, объединяющую молодое поколение со всемирно известными корифеями азербайджанской национальной школы живописи.

"Мы с гордостью представляем эту уникальную книгу, которая объединяет восходящие молодые таланты с выдающимися художниками Азербайджана, такими как Саттар Бахлулзаде, Тахир Салахов, Тогрул Нариманбеков, Микаил Абдуллаев, Мирджавад Мирджавадов, Ашраф Мурад, Расим Бабаев, Беюкага Мирзазаде, Омар Эльдаров, Лятиф Керимов, Ваджиха Самадова, Марал Рахманзаде и др. BP гордится тем, что вносит свой вклад в продвижение всемирно известного и развивающегося творческого искусства Азербайджана", - заявил вице-президент BP по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли.

Он добавил, что данный сборник произведений искусства является подарком компании BP соответствующим художественным центрам, музеям, галереям и библиотекам, а также всем любителям искусства.

Веб-сайт открыт для публики и находится по адресу www.az-art.gallery. Общая стоимость проекта, включая подготовку и публикацию книги и сайта, составила 85 300 манатов (50 200 долларов США).

Проект реализовал Центр инициатив и проектов.