BP представил книгу об основателях АДР

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Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Сегодня BP Azerbaijan представил общественности фундаментальный исследовательский труд, посвященный 59-ти основателям первой демократической республики на Востоке.

Как сообщает Report, автором книги "Создатели Республики" является ученый-историк Насиман Ягублу.

Вице-президент компании BP Azerbaijan по связям, внешним делам и стратегии Бахтияр Асланбейли отметил, что книга является подарком BP к 100-летию Азербайджанской Демократической Республики.

По его словам, книга отражает результаты широких исследований, проведенных на протяжении долгих лет в архивах Азербайджана, Грузии, Турции, России, Германии и Польши. В книге также опубликованы исторические сведения, факты и моменты из жизни 59 основателей республики, в том числе информация об их трагически завершившейся короткой деятельности на посту руководителей правительства и государства.