BP представил Азербайджану новые прогнозы

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Главный экономист группы BP Спенсер Дейл встретился с министром энергетики Натигом Алиевым для предоставления ему выпуска отчета BP "Взгляд на перспективы энергетики" 2016 года. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства.

По информации, в отчете рассматриваются долгосрочные энергетические тенденции, даются прогнозы развития мировых энергорынков в следующие 20 лет.

В ходе встречи состоялись обсуждения последней ситуации на глобальном энергетическом рынке. Было отмечено, что процесс урегулирования нефтяного рынка завершится к концу этого года. Главный экономист группы BP спрогнозировал рост нефтяных цен в ближайшие 3-5 лет.

Эксперт считает, что сокращение инвестиций в нефтяную сферу на 35% по сравнению с 2014 годом в будущем окажет влияние на объемы продаж на рынках, что неминуемо приведет к росту нефтяных цен. По его мнению, в ближайшие 10-20 лет ожидается рост спроса на сырую нефть и повышение цен.

Особо отмечалось возможное влияние на нефтяные цены процессов трансформации экономики Саудовской Аравии - значимого фигуранта энергетического рынка.

Министр энергетики Н.Алиев отметил, что производство по низким ценам станет нежелательным и для таких стран как Саудовская Аравия, Иран и Ливия, стремящихся наращивать нефтедобычу: "Вероятнее всего, стоимость нефти установится на отметке 50 долларов/баррель. Возврата цен к 100 долларам за баррель ожидать не стоит".

Согласно прогнозам BP, на рынке газа будет наблюдаться рост спроса и цен. Стремление многих стран заменить каменный уголь на газ и сокращение объемов добычи газа в Европе приведет к росту ее зависимости от импорта газа до 75%.

Н.Алиев сообщил, что в противовес прогнозам о том, что в Европе объемы потребления природного газа достигнут 500 млрд. кубометров и к 2030 году этот показатель вырастет еще на 300 млрд. кубометров, в настоящее время наблюдается сокращение потребления. Министр не исключил, что постепенный переход к использованию электроэнергии в машиностроительной промышленности в развитых странах повлечет за собой изменения энергобаланса в ближайшем будущем.