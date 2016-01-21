​BP потратит на модернизацию трубопровода Баку-Супса 150 млн. долларов

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Компания BP потратит 150 млн. долларов на модернизацию определенных участков трубопровода Баку-Супса, по которому азербайджанская нефть через территорию Грузии транспортируется на мировой рынок, и улучшение экологических стандартов.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил генеральный исполнительный директор BP Роберт Дадли в ходе встречи с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Р.Дадли подробно проинформировал грузинскую сторону о реализуемых в Грузии проектах. Он отметил, что, несмотря на падение цен на нефть на мировом рынке, реализация проекта расширения Южно-Кавказского трубопровода осуществляется в соответствии с графиком и будет завершена в 2018 году.

Отметим, что трубопровод Баку-Супса (Западный экспортный трубопровод) берет начало от Сангачальского терминала и пролегает через территории Азербайджана и Грузии до черноморского терминала Супса на территории Грузии. Протяженность трубопровода - 829 км. Посредством данного трубопровода часть нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли", выводится на мировые рынки. Трубопровод введен в эксплуатацию 17 апреля 1999 года.

Проект расширения Южно-Кавказского трубопровода является частью проекта полномасштабной разработки месторождения "Шахдениз". По данному трубопроводу, который на грузино-турецкой границе соединится с TANAP, предусматриваются поставки газа с месторождения "Шахдениз" в Европу.

Данный проект включает прокладку нового трубопровода на территории Азербайджана и строительство двух новых компрессорных станций в Грузии. Протяженность трубопровода составляет 691 км, из них 443 км - в Азербайджане, 248 км - в Грузии. Диаметр трубопровода - 42 дюйма.