​BP покупает 14 кораблей для использования в Каспийском море

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Расположенная в Дубае (ОАЭ) компания Topaz Energy and Marine заключила контракт с BP Exploration (Caspian Sea) Ltd. Как сообщает Report, информацию об этом распространила компания Topaz Energy and Marine.

Согласно контракту, дубайская компания продаст BP 14 кораблей для использования в Каспийском море.

Контракт подписан сроком на 5 лет, однако может быть продлен еще на два года в зависимости от ситуации на рынке. Корабли будут использоваться компанией BP на блоке месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ) и в ходе второго этапа разработки месторождения "Шахдениз".

Стоимость контракта не разглашается, однако, по расчетам агентства Reuters, примерно равна 541 млн. долларов.

Отметим, что на сегодняшний день в Азербайджане имеется 21 корабль компании Topaz.