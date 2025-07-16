BP подписала два контракта по новым проектам в Азербайджане

Компания SOCAR-KBR LLC, являющаяся совместным предприятием Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) и американской KBR заключила с британской BP два контракта по двум новым проектам в Азербайджане/

Компания SOCAR-KBR LLC, являющаяся совместным предприятием Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) и американской KBR заключила с британской BP два контракта по двум новым проектам в Азербайджане.

Об этом передает Report со ссылкой на сообщение KBR.

"Один из контрактов предполагает поддержку проекта электрификации Сангачальского терминала (STEL), другой – проекта компрессорной станции на газовом месторождении Шах-Дениз (Shah Deniz Compression, SDC). Согласно условиям контрактов, SOCAR-KBR предоставит детальное инженерное проектирование и услуги по закупкам для обоих проектов", - говорится в информации.

Сумма контрактов не разглашается. Их реализацией будет заниматься бакинский офис SOCAR-KBR, используя опыт местных экспертов и поддержку международной команды KBR.

"Ранее SOCAR-KBR LLC ранее осуществила базовый инжиниринг (FEED) для проекта STEL, а также предпроектную работу и FEED для проекта SDC. Эти дополнительные работы отражают неизменную уверенность BP в высоком качестве услуг SOCAR-KBR», - говорится в сообщении.

"Сангачальский терминал, спроектированный KBR и являющийся важнейшим связующим звеном между Азербайджаном и остальной Европой, позволит стране перейти к национальной энергосети и сократить выбросы. Проект компрессорной станции на месторождении Шах-Дениз знаменует собой следующий этап в развитии предоставления безопасных и эффективных решений», - заявил президент KBR Sustainable Technology Solutions Джей Ибрагим.

Более 95% команды SOCAR-KBR в Баку составляют азербайджанские инженеры, проектировщики и другие специалисты.

Как сообщалось, BP, SOCAR и другие инвесторы Сангачальского нефтегазового терминала утвердили проект его электрификации (STEL). Проект обеспечит подключение терминала к государственной электрической сети, управляемой АО "Азерэнержи". Для этого будут построены новые объекты как на территории терминала, так и за ее пределами, включая новую электрическую подстанцию 220/110 кВ. Ожидается, что реализация этих проектов позволит сократить выбросы от операций Сангачальского терминала на 50%. В настоящее время терминал использует семь газовых турбин, которые после электрификации планируется поэтапно демонтировать, а неиспользуемый объем газа направить на экспорт.

Проект STEL стоимостью $230 млн будет реализован компанией BP. Планируется, что строительные работы по проекту начнутся в этом году и будут завершены в два этапа - первый в середине 2027 года, второй - до конца 2028 года.

По строительству компрессорной платформы SDC акционеры проекта разработки месторождения Шах-Дениз 4 июня 2025 года в Баку подписали окончательное инвестиционное решение (FID, final investment decision). Проект SDC стоимостью $2,9 млрд является продолжением двух предыдущих фаз разработки месторождения. Целью данного проекта является обеспечение доступности запасов газа низкого давления на месторождении и обеспечение их добычи, что позволит достичь максимальной газоотдачи месторождения. Ожидается, что проект позволит добывать и экспортировать около 50 млрд кубометров дополнительного газа и около 25 млн баррелей дополнительного конденсата с месторождения. Строительство новой платформы планируется начать в 2025 году. BP намерена ввести в эксплуатацию платформу SDC в 2029 году.