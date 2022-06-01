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BP поддержит подготовку специалистов по возобновляемым источникам энергии в Азербайджане

BP поддержит подготовку специалистов по возобновляемым источникам энергии в Азербайджане Завтра компания BP подпишет рамочное соглашение с Азербайджанским государственным университетом нефти и промышленности (АГУНП).
Энергетика
1 июня 2022 г. 16:48
BP поддержит подготовку специалистов по возобновляемым источникам энергии в Азербайджане

Завтра компания BP подпишет рамочное соглашение с Азербайджанским государственным университетом нефти и промышленности (АГУНП).

Об этом Report заявил вице-президент BP по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли.

"Некоторое время назад было подписано соглашение между BP и Министерством образования. Завтрашнее соглашение также будет подписано на основе этого соглашения. Согласно соглашению с одним из британских университетов, АГУНП будет иметь программу магистратуры с двойным дипломом", - отметил он.

По его словам, в рамках соглашения в ближайшие 3 года в Азербайджане будет подготовлено более 100 специалистов в области возобновляемой энергии.

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Версия на английском языке bp to support training of renewable energy specialists in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке BP Azərbaycanda bərpa olunan enerji mütəxəssisi hazırlığına dəstək verəcək

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