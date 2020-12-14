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BP поддержал меры по борьбе с пандемией в Азербайджане

BP поддержал меры по борьбе с пандемией в Азербайджане В первые три квартала 2020 года BP и ее партнеры потратили на проекты социальных инвестиций в Азербайджане более 2,6 млн долларов США
Энергетика
14 декабря 2020 г. 16:04
BP поддержал меры по борьбе с пандемией в Азербайджане

В первые три квартала 2020 года BP и ее партнеры потратили на проекты социальных инвестиций в Азербайджане более 2,6 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня вице-президент BP по коммуникациям и внешним связям на Ближнем Востоке и в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли на онлайн-мероприятии, посвященном завершению трехлетнего проекта в поддержку улучшения преподавания информатики для старшеклассников в Азербайджане.

Он отметил, что за первые три квартала этого года только BP инвестировал более 4,1 млн долларов США в рамках различных социальных проектов в стране.

По его словам, сюда же включен вклад BP в размере 3 млн долларов США в поддержку мер по борьбе с пандемией COVID-19, проводимых в стране: “Эти средства направлены на закупку и импорт из-за рубежа общей, биохимической и ПЦР-лабораторий для диагностики и лечения COVID-19, их установку в "Ени клиника", находящейся в подчинении TƏBİB, 100 000 комплектов ПЦР-тестов, всех необходимых лабораторных материалов и реагентов, а также 3 изоляционных капсул, предназначенных для эвакуации особо опасных инфекционных больных”.

Б.Асланбейли отметил, что сотрудниками BP в Азербайджане на эти же цели было пожертвовано более 100 000 манатов, а компанией BP Türkiyə - 10 000 долларов США для закупки смазки Castrol, предназначенной для машин скорой помощи TƏBİB “.

Он подчеркнул, что в целом BP и ее партнеры до сих пор инвестировали в Азербайджан через программы социального развития более 90 млн долларов США.

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Версия на азербайджанском языке BP ölkədə COVID-19 hallarının müalicəsi imkanlarını artırmağa kömək edib

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