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BP подарила Архитектурно-строительному университету три современные лаборатории

BP подарила Архитектурно-строительному университету три современные лаборатории Сегодня BP подарила Азербайджанскому архитектурно-строительному университету (AzMIU) три современные лаборатории в целях поддержки учебных процессов.
Энергетика
24 февраля 2022 г. 15:26
BP подарила Архитектурно-строительному университету три современные лаборатории

Сегодня BP подарила Азербайджанскому архитектурно-строительному университету (AzMIU) три современные лаборатории в целях поддержки учебных процессов.

Как сообщает Report со ссылкой на BP-Azerbaijan, это полностью оборудованные лаборатории электроники, энергоэффективности и возобновляемых источников энергии и ”умный дом“, которые будут работать при факультете строительства инженерных систем и установок.

Общая стоимость проекта составляет 294,6 тыс. манатов и включает в себя закупку и установку всего необходимого оборудования, технических средств и программного обеспечения, а также издание ряда учебных пособий.

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Версия на азербайджанском языке BP Memarlıq və İnşaat Universitetinə üç müasir laboratoriya hədiyyə edib

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