BP подарила Архитектурно-строительному университету три современные лаборатории

Сегодня BP подарила Азербайджанскому архитектурно-строительному университету (AzMIU) три современные лаборатории в целях поддержки учебных процессов.

Сегодня BP подарила Азербайджанскому архитектурно-строительному университету (AzMIU) три современные лаборатории в целях поддержки учебных процессов.

Как сообщает Report со ссылкой на BP-Azerbaijan, это полностью оборудованные лаборатории электроники, энергоэффективности и возобновляемых источников энергии и ”умный дом“, которые будут работать при факультете строительства инженерных систем и установок.

Общая стоимость проекта составляет 294,6 тыс. манатов и включает в себя закупку и установку всего необходимого оборудования, технических средств и программного обеспечения, а также издание ряда учебных пособий.