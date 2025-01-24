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BP Plc планирует начать добычу первого газа с глубокозалегающих пластов АЧГ в конце текущего года

BP Plc планирует начать добычу первого газа с глубокозалегающих пластов АЧГ в конце текущего года Британская компания BP Plc планирует начать добычу первого газа с глубокозалегающих пластов (deep gas) на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в конце текущего года.
Энергетика
24 января 2025 г. 13:43
BP Plc планирует начать добычу первого газа с глубокозалегающих пластов АЧГ в конце текущего года

Британская компания BP Plc планирует начать добычу первого газа с глубокозалегающих пластов (deep gas) на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в конце текущего года.

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявила журналистам глава пресс-службы компании BP-Azerbaijan Тамам Баятлы.

"Бурение первой эксплуатационной скважины, начатое с платформы "Западный Чираг" в прошлом году, еще продолжается. Буровые работы могут закончится во втором - третьем квартале этого года. Однако даже с их завершением скважина не будет сразу введена в эксплуатацию, поскольку необходимо выполнить работы по присоединению скважины к действующей инфраструктуре, по которой этот газ будет доставляться на берег. Для этого потребуется установка большого количества оборудования на платформе и это займет время. Поэтому первый газ в рамках deep-gas, вероятно, следует ждать к концу 2025-го года",- сказала Баятлы.

Как сообщалось, акционеры проекта АЧГ 20 сентября 2024 года в Баку подписали второе приложение к действующему СРП от 14 сентября 2017 года, предусматривающее добычу газа из глубокозалегающих пластов данного блока.

Согласно документу, на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" предусматривается разведка, оценка, разработка и добыча свободных запасов природного газа.

Новый документ будет действовать так же, как и СРП - до 2049 года. Долевое участие сторон по проекту deep-gas с блока АЧГ соответствует долям акционеров проекта по действующему контракту.

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Версия на азербайджанском языке BP bu ilin sonunda AÇG-nin “Dərin qaz” laylarından ilk qaz hasilatına başlamağı planlaşdırır

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