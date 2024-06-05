О нас

BP планирует в начале 2025 года начать добычу глубокозалегающего газа с АЧГ

BP планирует в начале 2025 года начать добычу глубокозалегающего газа с АЧГ Оператор проекта "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) компания BP планирует в начале 2025 года начать добычу природного газа с глубокозалегающих пластов (deep-gas) на этом блоке месторождений.
Энергетика
5 июня 2024 г. 13:06
BP планирует в начале 2025 года начать добычу глубокозалегающего газа с АЧГ

Оператор проекта "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) компания BP планирует в начале 2025 года начать добычу природного газа с глубокозалегающих пластов (deep-gas) на этом блоке месторождений.

Об этом, как передает Report, заявил президент BP по региону Азербайджана, Грузии и Турции Гарри Джонс.

"В начале 2025 года мы намерены сконцентрироваться на [добыче] глубокозалегающего газа в рамках проекта Азери-Чираг-Гюнешли",- заявил Г.Джонс в своем выступлении на Бакинском Энергетическом форуме.

Он также сообщил, что компания ведет работу по проекту строительства солнечной электростанции в Джебраильском районе Азербайджана.

"Этот проект не только будет способствовать энергоснабжению освобожденных территорий, дистанционному снабжению энергией Сангачальского терминала, но и будет способствовать экспорту в Европу высвободившихся объемов природного газа, которые используются в производстве электроэнергии",- сказал он.

Ранее сообщалось, что на первом этапе добыча глубокозалегающего газа с блока АЧГ составит порядка 0,5 млрд кубометров в год.

Запасы природного газа на АЧГ в настоящее время оцениваются в 300 млрд кубометров.

Компания BP-Azerbaijan планирует во втором полугодии 2024 года начать бурение первой скважины для добычи газа с глубоких пластов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке BP eyes beginning gas production from deep layers of ACG by early 2025
Версия на азербайджанском языке BP 2025-ci ilin əvvəlində AÇG-nin dərin laylarından qaz hasilatına başlamağı planlaşdırır

Самое читаемое

Движение поездов в Бакинском метрополитене восстановлено
Движение поездов в Бакинском метрополитене восстановлено
2 июня 2024 г. 14:28
На севере Грузии произошло сильное землетрясение
На севере Грузии произошло сильное землетрясение
4 июня 2024 г. 02:36
Глава ИВ Гусарского района освобожден от должности
Глава ИВ Гусарского района освобожден от должности
31 мая 2024 г. 11:23
В Минэкологии Азербайджана призвали население проявлять бдительность на фоне ветреной погоды
В Минэкологии Азербайджана призвали население проявлять бдительность на фоне ветреной погоды
1 июня 2024 г. 21:18
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер
1 июня 2024 г. 16:27
Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана по мини-футболу стала лидером группы
Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана по мини-футболу стала лидером группы
4 июня 2024 г. 20:30
Президент Ильхам Алиев выступил на открытии Бакинской энергетической недели
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил на открытии Бакинской энергетической недели
5 июня 2024 г. 04:29
В Кюрдамире произошло ДТП со смертельным исходом
ФотоВ Кюрдамире произошло ДТП со смертельным исходом
2 июня 2024 г. 13:17
Полиция задержала мужчину, распространявшего в Tik-Tok фото женщин с неэтичными комментариями
ФотоПолиция задержала мужчину, распространявшего в Tik-Tok фото женщин с неэтичными комментариями
30 мая 2024 г. 20:19
Сильный ветер в Гарадагском районе Баку опрокинул автомобиль
Сильный ветер в Гарадагском районе Баку опрокинул автомобиль
2 июня 2024 г. 05:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi