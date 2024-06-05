BP планирует в начале 2025 года начать добычу глубокозалегающего газа с АЧГ

Оператор проекта "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) компания BP планирует в начале 2025 года начать добычу природного газа с глубокозалегающих пластов (deep-gas) на этом блоке месторождений.

Оператор проекта "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) компания BP планирует в начале 2025 года начать добычу природного газа с глубокозалегающих пластов (deep-gas) на этом блоке месторождений.

Об этом, как передает Report, заявил президент BP по региону Азербайджана, Грузии и Турции Гарри Джонс.

"В начале 2025 года мы намерены сконцентрироваться на [добыче] глубокозалегающего газа в рамках проекта Азери-Чираг-Гюнешли",- заявил Г.Джонс в своем выступлении на Бакинском Энергетическом форуме.

Он также сообщил, что компания ведет работу по проекту строительства солнечной электростанции в Джебраильском районе Азербайджана.

"Этот проект не только будет способствовать энергоснабжению освобожденных территорий, дистанционному снабжению энергией Сангачальского терминала, но и будет способствовать экспорту в Европу высвободившихся объемов природного газа, которые используются в производстве электроэнергии",- сказал он.

Ранее сообщалось, что на первом этапе добыча глубокозалегающего газа с блока АЧГ составит порядка 0,5 млрд кубометров в год.

Запасы природного газа на АЧГ в настоящее время оцениваются в 300 млрд кубометров.

Компания BP-Azerbaijan планирует во втором полугодии 2024 года начать бурение первой скважины для добычи газа с глубоких пластов.