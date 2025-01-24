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BP планирует в 2025 году войти в проект разработки месторождения Карабах

BP планирует в 2025 году войти в проект разработки месторождения Карабах Компания BP рассчитывает в этом году войти в контракт на разработку месторождения Карабах в азербайджанском секторе Каспийского моря.
Энергетика
24 января 2025 г. 13:27
BP планирует в 2025 году войти в проект разработки месторождения Карабах

Компания BP рассчитывает в текущем году войти в проект разработки месторождения Карабах в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Об этом, как передает Report, сообщил журналистам вице-президент компании BP по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли.

"В сентябре 2024 года мы подписали с SOCAR меморандум по о взаимопонимании по месторождению Карабах. Сейчас в рамках меморандума ведутся переговоры и обсуждения условий вхождения BP в действующее соглашение на разработку этого месторождения",- сказал Асланбейли.

Он добавил, что обе стороны нацелены на скорейшее завершение переговорного процесса.

"Лично я надеюсь",- заявил Асланбейли, отвечая на вопрос Report надеется ли BP, что процесс вхождения компании в проект Карабах произойдет уже в этом году.

Как сообщалось, 20 сентября 2024 года компании BP и SOCAR подписали меморандум о взаимопонимании по двум морским площадям - нефтяному месторождению Карабах и структуре Дан Улдузу-Ашрафи-Айпара в азербайджанском секторе Каспийского моря.

BP отмечала тогда, что ее участие в разведке и разработке этих двух морских площадей может ускорить реализацию данных проектов за счет возможной синергии.

Нефтяное месторождение Карабах находится в 120 км к востоку от Баку, в 20-25 км от каспийского месторождения Гюнешли, на глубине 150-200 метров. Структура Ашрафи - Дан Улдузу - Айпара расположена в 90-110 км к северо-востоку от Баку, на глубине 80-180 метров.

SOCAR и Equinor 31 мая 2018 года подписали СРП на разведку и разработку блока перспективных структур Ашрафи - Дан Улдузу - Айпара и Risk Service Contract на разработку месторождения Карабах. Для реализации проекта SOCAR и Equinor создали операционную компанию на паритетных началах. Однако Equinor в декабре 2023 года продала свою 50%-ю долю в этих проектах ГНКАР. Сделка была закрыта 24 апреля 2024 года.

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Версия на английском языке BP plans to join Karabakh oil field development in Azerbaijan by 2025
Версия на азербайджанском языке BP bu il “Qarabağ” yatağının işlənməsi layihəsinə daxil olmağı planlaşdırır

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