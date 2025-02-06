BP планирует усилить работы для максимизации извлечения нефти с АЧГ

BP планирует усилить работы для максимизации извлечения нефти с АЧГ.

BP планирует усилить работы для повышения коэффициента извлекаемости нефти с АЧГ до максимальных уровней.

Как сообщает Report, об этом сообщил вице-президент по скважинам BP по региону Азербайджан-Грузия-Турция (AGT) Рассел Моррис в ходе конференции и выставки IADC Drilling Caspian 2025 в Баку.

"BP и ее партнеры уже инвестировали около 85 миллиардов долларов в разработку нефтегазовых ресурсов в Каспийском регионе Азербайджана. С месторождения ACG до сих пор добыто порядка 4,4 миллиарда баррелей нефти, и мы планируем продолжить все усилия для максимизации извлечения нефти с месторождения. Наша цель не только поддерживать существующую инфраструктуру, но и активно ее развивать, обеспечивая долгосрочную устойчивость", - подчеркнул он.

Моррис напомнил, что месторождение "Шахдениз" обеспечивает около 550 000 баррелей нефтяного эквивалента в сутки, а АЧГ - от 340 000 до 345 000 баррелей нефти в день.

"В 2010 году на пике добыча с АЧГ достигала 823 000 баррелей в сутки. Это действительно месторождение мирового уровня. Мы продолжаем искать пути для доведения до максимума извлечение нефти отсюда, применяя новые технологии и инновационные подходы", - добавил он.