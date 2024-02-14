BP планирует сохранить суточную добычу на "Шахдениз" на уровне 72 млн кубометров

В настоящее время на месторождении "Шахдениз", расположенном в азербайджанском секторе Каспийского моря, ежедневно добывается около 72 млн кубометров газа, планируется поддерживать этот уровень в течение нескольких лет.

В настоящее время на месторождении "Шахдениз", расположенном в азербайджанском секторе Каспийского моря, ежедневно добывается около 72 млн кубометров газа, планируется поддерживать этот уровень в течение нескольких лет.

Как сообщает Report, об этом вице-президент BP по внешним связям и коммуникациям в Каспийском и ближневосточном регионе Бахтияр Асланбейли сказал в интервью CBC TV.

По его словам, за счет новых проектов будут предприняты усилия для поддержания этого уровня в течение нескольких лет.

Асланбейли сказал, что по итогам 2023 года на месторождении "Шахдениз", расположенном в азербайджанском секторе Каспийского моря, добыто 26 млрд кубометров газа и 4 млн тонн конденсата.

"Производительность наших операций составляет 100%. В настоящее время это фактически максимальный предел возможностей, то есть мы достигли пика добычи газовых ресурсов", - сказал он.

Вице-президент добавил, что в настоящее время ведутся работы по разъяснению данных по бурению разведочной скважины SDX-8 на восточном фланге месторождения "Шахдениз".

"В настоящее время наши эксперты и специалисты Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) изучают различные сценарии, чтобы прийти к общему знаменателю относительно объемов и планов экспорта этих ресурсов", - сказал Асланбейли.