О нас

BP планирует сохранить суточную добычу на "Шахдениз" на уровне 72 млн кубометров

BP планирует сохранить суточную добычу на "Шахдениз" на уровне 72 млн кубометров В настоящее время на месторождении "Шахдениз", расположенном в азербайджанском секторе Каспийского моря, ежедневно добывается около 72 млн кубометров газа, планируется поддерживать этот уровень в течение нескольких лет.
Энергетика
14 февраля 2024 г. 15:20
BP планирует сохранить суточную добычу на Шахдениз на уровне 72 млн кубометров

В настоящее время на месторождении "Шахдениз", расположенном в азербайджанском секторе Каспийского моря, ежедневно добывается около 72 млн кубометров газа, планируется поддерживать этот уровень в течение нескольких лет.

Как сообщает Report, об этом вице-президент BP по внешним связям и коммуникациям в Каспийском и ближневосточном регионе Бахтияр Асланбейли сказал в интервью CBC TV.

По его словам, за счет новых проектов будут предприняты усилия для поддержания этого уровня в течение нескольких лет.

Асланбейли сказал, что по итогам 2023 года на месторождении "Шахдениз", расположенном в азербайджанском секторе Каспийского моря, добыто 26 млрд кубометров газа и 4 млн тонн конденсата.

"Производительность наших операций составляет 100%. В настоящее время это фактически максимальный предел возможностей, то есть мы достигли пика добычи газовых ресурсов", - сказал он.

Вице-президент добавил, что в настоящее время ведутся работы по разъяснению данных по бурению разведочной скважины SDX-8 на восточном фланге месторождения "Шахдениз".

"В настоящее время наши эксперты и специалисты Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) изучают различные сценарии, чтобы прийти к общему знаменателю относительно объемов и планов экспорта этих ресурсов", - сказал Асланбейли.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке bp plans to keep daily production at 72 million cubic meters at Shah Deniz
Версия на азербайджанском языке BP “Şahdəniz”də gündəlik hasilatı 72 milyon kubmetr səviyyəsində saxlamağı planlaşdırır

Самое важное

Минобороны: Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении в Кяльбаджаре
Минобороны: Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении в Кяльбаджаре
14 февраля 2024 г. 15:20
Президент Ильхам Алиев принес присягу и выступил на инаугурации с речью
Президент Ильхам Алиев принес присягу и выступил на инаугурации с речью
14 февраля 2024 г. 12:30
После антитеррористической операции Азербайджан передал Армении тела 173 человек
После антитеррористической операции Азербайджан передал Армении тела 173 человек
14 февраля 2024 г. 11:05
Премьер-министр ОАЭ направил поздравление главе Азербайджанского государства
Премьер-министр ОАЭ направил поздравление главе Азербайджанского государства
13 февраля 2024 г. 20:46
Лидер ОАЭ поздравил Ильхама Алиева
Лидер ОАЭ поздравил Ильхама Алиева
13 февраля 2024 г. 20:26
Церемония инаугурации Ильхама Алиева состоится в ближайшие три дня
Церемония инаугурации Ильхама Алиева состоится в ближайшие три дня
13 февраля 2024 г. 13:12
Конституционный суд утвердил результаты президентских выборов в Азербайджане
ФотоКонституционный суд утвердил результаты президентских выборов в Азербайджане
13 февраля 2024 г. 13:06
ГПС провела операцию возмездия, уничтожен армянский военный пост
ГПС провела "операцию возмездия", уничтожен армянский военный пост
13 февраля 2024 г. 10:10
Михаил Мишустин поздравил президента Ильхама Алиева
Михаил Мишустин поздравил президента Ильхама Алиева
12 февраля 2024 г. 20:31
Президент Чехии поздравил азербайджанского лидера
Президент Чехии поздравил азербайджанского лидера
12 февраля 2024 г. 20:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi