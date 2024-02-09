BP планирует сдать в эксплуатацию 18 скважин в этом году

Компания BP пробурила 17 скважин в прошлом году и планирует сдать в эксплуатацию еще 18 скважин в этом году.

Компания BP пробурила 17 скважин в прошлом году и планирует сдать в эксплуатацию еще 18 скважин в этом году.

Как сообщает Report, об этом вице-президент BP по скважинам в Азербайджане, Грузии и Турции Джим О'Лири заявил на конференции IADS Drilling Caspian в Баку.

По его словам, сейчас ведутся крупные геологоразведочные работы.

"Мы используем передовые технологии при проведении работ. Однако главная проблема заключается в том, что месторождение Азери-Чираг-Гюнешли устаревает. Нам необходимо восстановить проблемные скважины. Нужно увеличить количество новых скважин. Чтобы сохранить поддержку со стороны наших партнеров, мы должны вести деятельность на высоком уровне" - сказал представитель BP.