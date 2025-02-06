О нас

BP планирует расширить возможности для инвестирования в Азербайджане

BP планирует расширить возможности для инвестирования в Азербайджане BP планирует расширить возможности для инвестирования в Каспийский регион.
Энергетика
6 февраля 2025 г. 11:01
BP планирует расширить возможности для инвестирования в Азербайджане

BP рассматривает возможности для расширения инвестиций в азербайджанский сектор Каспия.

Как сообщает Report, об этом сообщил вице-президент по скважинам BP по региону Азербайджан-Грузия-Турция (AGT) Рассел Моррис в ходе конференции и выставки IADC Drilling Caspian 2025 в Баку.

"Мы продолжаем активно развивать проекты в Каспийском море, сохраняя высокий темп работы. В настоящее время наблюдается естественное снижение добычи на блоке месторождений АЧГ, тогда как мощности "Шахдениза" задействованы на полную. Мы также планируем начать новые проекты, что позволит нам расширить возможности для инвестирования в Каспийский регион Азербайджана",- сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BP Azərbaycanda investisiya imkanlarını genişləndirməyi planlaşdırır

Экслюзивные новости

Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
5 февраля 2025 г. 14:00
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
5 февраля 2025 г. 12:27
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
3 февраля 2025 г. 15:00
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
31 января 2025 г. 13:49
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского зеленого кабеля из Азербайджана
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского "зеленого кабеля" из Азербайджана
30 января 2025 г. 16:13
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
29 января 2025 г. 10:30
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
28 января 2025 г. 19:39
МИД Узбекистана: Ташкент считает важным сотрудничество с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
МИД Узбекистана: Ташкент считает важным сотрудничество с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
28 января 2025 г. 13:05
Заседание по ТМТМ пройдет в Баку в феврале
Заседание по ТМТМ пройдет в Баку в феврале
27 января 2025 г. 16:23
МОК: Процесс замены некачественных олимпийских медалей начнется в ближайшие недели
МОК: Процесс замены некачественных олимпийских медалей начнется в ближайшие недели
27 января 2025 г. 16:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi