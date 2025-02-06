BP планирует расширить возможности для инвестирования в Азербайджане

BP планирует расширить возможности для инвестирования в Каспийский регион.

BP рассматривает возможности для расширения инвестиций в азербайджанский сектор Каспия.

Как сообщает Report, об этом сообщил вице-президент по скважинам BP по региону Азербайджан-Грузия-Турция (AGT) Рассел Моррис в ходе конференции и выставки IADC Drilling Caspian 2025 в Баку.

"Мы продолжаем активно развивать проекты в Каспийском море, сохраняя высокий темп работы. В настоящее время наблюдается естественное снижение добычи на блоке месторождений АЧГ, тогда как мощности "Шахдениза" задействованы на полную. Мы также планируем начать новые проекты, что позволит нам расширить возможности для инвестирования в Каспийский регион Азербайджана",- сказал он.