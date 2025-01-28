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BP планирует масштабную программу сейсморазведки на месторождении “Шахдениз”

BP планирует масштабную программу сейсморазведки на месторождении “Шахдениз” Компания BP-Azerbaijan планирует в 2025 году начать программу сейсморазведки на месторождении “Шахдениз”.
Энергетика
28 января 2025 г. 13:21
BP планирует масштабную программу сейсморазведки на месторождении “Шахдениз”

Компания BP-Azerbaijan планирует в 2025 году начать программу сейсморазведки на месторождении “Шахдениз”.

Об этом Report сообщили в компании.

"В числе предстоящих ключевых мероприятий, которые планируется провести на данной контрактной территории, предусмотрена серия сейсмических исследований для мониторинга изменений в газовых пластах. Исследования будут проводиться в рамках программы сейсморазведки “Шахдениз 2025-2034”", – сообщили в компании.

Кроме того, BP-Azerbaijan планирует до 2027 года осуществить бурение и заканчивание дополнительных скважин с платформы Shah Deniz Bravo в рамках Стадии-2 разработки месторождения "Шахдениз".

По состоянию на конец третьего квартала 2024 года в рамках Стадии-2 из 26 запланированных скважин была пробурена 21: пять на северном фланге, четыре на западном, четыре на юго-восточном, пять на юго-западном и три на северо-восточном.

Напомним, что 17 декабря 2013 года консорциум "Шахдениз" подписал окончательное инвестиционное решение по проекту Стадия-2. В рамках этого проекта началась транспортировка газа из Азербайджана в Европу.

В настоящее время производство газа и конденсата на месторождении осуществляется с платформы Shah Deniz Alpha в рамках "Стадии-1" и платформы Shah Deniz Bravo в рамках "Стадии-2". Добыча газа здесь началась в декабре 2006 года.

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Версия на азербайджанском языке BP bu il "Şahdəniz" yatağında seysmik kəşfiyyat proqramının icrasına başlayacaq

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