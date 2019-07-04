BP планирует бурение первой геологоразведочной скважины на мелководной части Абшерона к концу этого года

BP планирует начать бурение первой геологоразведочной скважины на мелководной части Абшерона к концу этого года.

Как сообщает Report, об этом заявил региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс.

Он отметил, что для осуществления работ самоподъемная плавучая буровая установка Satti доставлена из Казахстана в Азербайджан, она будет незначительно модифицирована: "После завершения работ мы планируем начать бурение первой геологоразведочной скважины к концу этого года".

Напомним, что 22 декабря 2014 года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и BP подписали соглашение по ведению геологоразведочных работ на потенциальных перспективных структурах, расположенных на мелководной площади вокруг Абшеронского полуострова в азербайджанском секторе Каспийского моря. Соглашение охватывает территорию до границ бассейна Каспия южнее Абшеронского полуострова. Договор охватывает территорию площадью 1 900 кв. км.

В перспективных структурах мелководной площади вокруг Абшеронского полуострова предположительно имеются запасы нефти.

Напомним, что, согласно подписанному между SOCAR и "КазМунайГаз" меморандуму, самоподъемная плавучая буровая установка Satti передана в управление CDC компании SOCAR. Установка будет доставлена в Баку 20 июня.