BP перешла на дрон-технологии для техосмотра резервуаров на объектах на Каспии

BP начала использовать передовые дрон-технологий для технического осмотра крупных резервуаров на своих объектах в Каспийском море.

BP начала использовать передовые дрон-технологии для технического осмотра крупных резервуаров на своих объектах в Каспийском море.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании BP-Azerbaijan.

“Впервые компания использовала дроны “Elios 3” для техосмотра пустых резервуаров на платформе “Shah Deniz Alpha”. Это нововведение имеет ряд дополнительных преимуществ, таких как скорость и надежность: операция не требует вмешательства человека, а работа выполняется быстро и гибко”, - отмечает компания.

По данным BP-Azerbaijan, применение данной технологии будет способствовать принятию оперативных решений за счет получения последовательных и более точных данных технического осмотра.

“Осмотр резервуаров с помощью дронов “Elios 3” требует гораздо меньше времени. В частности, техосмотр, занимающий до четырех недель с участием человека, фактически выполняется дронами всего за 45 минут, что позволяет обеспечить максимальную непрерывность операций", - говорится в информации.

BP планирует использовать дроны “Elios 3" в более широком масштабе в своих операциях в регионе для проведения визуальных проверок емкостей и резервуаров для не-углеводородных жидкостей .

«Использование дронов в морских операциях устанавливает новый стандарт в нашей отрасли с точки зрения технической безопасности и качества эксплуатации», — отметил вице-президент BP по добыче Эльхан Мамедов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Отмечается, что в 2019 году компания впервые начала использовать ползающих роботов для проведения технического осмотра резервуаров для хранения нефти на Сангачальском терминале.

“С тех пор применение этого нововведения значительно сократило человеческий труд, задействованный при очистке больших резервуаров с сырой нефтью, обеспечило бесперебойное профилактическое обслуживание и, как следствие, значительную экономию средств», - говорится в сообщении.