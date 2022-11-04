BP передала контракт на оказание важных бизнес-услуг местной компании

Компания BP - оператор проектов ”Азери-Чираг-Гюнешли “(АЧГ), Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) и ”Шахдениз" - сегодня передала семилетний контракт на эксплуатацию и техническое обслуживание газотурбинных установок местной компании ООО Global Energy Solutions.

Компания BP - оператор проектов ”Азери-Чираг-Гюнешли “(АЧГ), Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) и ”Шахдениз" - сегодня передала семилетний контракт на эксплуатацию и техническое обслуживание газотурбинных установок местной компании ООО Global Energy Solutions.

Об этом Report сообщила компания BP-Azerbaijan.

Согласно отчету, это означает, что еще одна важная область бизнес-услуг в деятельности BP в регионе будет передана местной компании. Этот дорогостоящий контракт был заключен по итогам сложного тендерного процесса. Объем работ по контракту включает техническое обслуживание газотурбинных установок, управление установками, капитальный ремонт силовых турбин, двигателей и генераторов переменного тока и другие услуги.

Услуги, предоставляемые в рамках данного соглашения, охватывают все морские и наземные объекты в Азербайджане, оператором которых является BP, в том числе Сангачальский терминал. В сферу действия контракта входят услуги по будущей платформе “Центрально-Восточный Азери” (ACE).