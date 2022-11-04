О нас

BP передала контракт на оказание важных бизнес-услуг местной компании

BP передала контракт на оказание важных бизнес-услуг местной компании Компания BP - оператор проектов ”Азери-Чираг-Гюнешли “(АЧГ), Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) и ”Шахдениз" - сегодня передала семилетний контракт на эксплуатацию и техническое обслуживание газотурбинных установок местной компании ООО Global Energy Solutions.
Энергетика
4 ноября 2022 г. 16:40
BP передала контракт на оказание важных бизнес-услуг местной компании

Компания BP - оператор проектов ”Азери-Чираг-Гюнешли “(АЧГ), Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) и ”Шахдениз" - сегодня передала семилетний контракт на эксплуатацию и техническое обслуживание газотурбинных установок местной компании ООО Global Energy Solutions.

Об этом Report сообщила компания BP-Azerbaijan.

Согласно отчету, это означает, что еще одна важная область бизнес-услуг в деятельности BP в регионе будет передана местной компании. Этот дорогостоящий контракт был заключен по итогам сложного тендерного процесса. Объем работ по контракту включает техническое обслуживание газотурбинных установок, управление установками, капитальный ремонт силовых турбин, двигателей и генераторов переменного тока и другие услуги.

Услуги, предоставляемые в рамках данного соглашения, охватывают все морские и наземные объекты в Азербайджане, оператором которых является BP, в том числе Сангачальский терминал. В сферу действия контракта входят услуги по будущей платформе “Центрально-Восточный Азери” (ACE).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке bp awards critical business services contract to local company
Версия на азербайджанском языке BP mühüm biznes xidmətləri üzrə müqaviləni yerli şirkətə verib

Другие новости из категории

Цена нефти марки Brent превысила 98 долларов за баррель впервые с 10 октября
Цена нефти марки Brent превысила 98 долларов за баррель впервые с 10 октября
4 ноября 2022 г. 16:48
Цены на СПГ в Азии продолжили снижение на фоне обильных поставок
Цены на СПГ в Азии продолжили снижение на фоне обильных поставок
4 ноября 2022 г. 16:34
Saudi Aramco понизила цены на нефть для Азии и повысила для Европы
Saudi Aramco понизила цены на нефть для Азии и повысила для Европы
4 ноября 2022 г. 16:06
Перепродажа доставленной морем нефти из РФ не попадет под действие потолка цен
Перепродажа доставленной морем нефти из РФ не попадет под действие потолка цен
4 ноября 2022 г. 15:23
Подготовлены предложения по производству и экспорту зеленого водорода Азербайджане
Подготовлены предложения по производству и экспорту "зеленого водорода" Азербайджане
4 ноября 2022 г. 13:24
Уточнен объем субсидии, которую выделят Азеристиликтеджизату в следующем году
Уточнен объем субсидии, которую выделят "Азеристиликтеджизату" в следующем году
4 ноября 2022 г. 13:23
До 2025 года в Азербайджане увеличится добыча и спрос на природный газ: Прогнозы
До 2025 года в Азербайджане увеличится добыча и спрос на природный газ: Прогнозы
4 ноября 2022 г. 12:15
Цены на газ в Европе выросли на 5%
Цены на газ в Европе выросли на 5%
4 ноября 2022 г. 11:44
Подписан меморандум о взаимопонимании по строительству ВЭС в Гарадаге
Подписан меморандум о взаимопонимании по строительству ВЭС в Гарадаге
4 ноября 2022 г. 11:17
Газпром подает газ для Европы через Украину в объеме 42,4 млн кубометров
"Газпром" подает газ для Европы через Украину в объеме 42,4 млн кубометров
4 ноября 2022 г. 11:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi