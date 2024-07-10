BP ожидает снижения спроса на нефть в мире до 75 млн б/с к 2050 году

Британская нефтегазовая компания BP ожидает, что спрос на нефть в мире задержится на одном уровне до конца этого десятилетия, а потом начнет снижаться. К 2050 году показатель уменьшится до 75 млн б/с.

Британская нефтегазовая компания BP ожидает, что спрос на нефть в мире задержится на одном уровне до конца этого десятилетия, а потом начнет снижаться. К 2050 году показатель уменьшится до 75 млн б/с.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в ежегодном обзоре энергетических рынков, опубликованном BP.

До 2030 года, согласно графику, представленному BP, спрос на нефть в мире будет составлять чуть более 100 млн б/с. Однако затем начнется его постепенное снижение. BP отмечает, что уменьшение спроса на нефть будет идти за счет сокращения потребления в транспортном секторе. По мнению аналитиков компании, увеличится использование альтернативных видов топлива для наземного транспорта, особенно будет расширяться использование электродвигателей.

При этом потребление нефти, как ожидает BP, до 2035 года будет расти в нефтехимии. На фоне растущего уровня благосостояния увеличится и потребление товаров, при производстве которых используется нефть, в том числе пластика и текстиля, подчеркивает BP. "Однако широкомасштабное снижение потребление нефти во всех видах транспорта будет доминировать над этим небольшим продолжающимся ростом, который выйдет на плато на уровне около 25 млн б/с в 2040-х годах", - добавили в британской компании.