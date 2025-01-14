О нас

BP зафиксировала снижение добычи нефти и газа в IV квартале 2024 года

BP зафиксировала снижение добычи нефти и газа в IV квартале 2024 года Британская нефтегазовая компания BP Plc прогнозирует снижение объемов производства в сегменте upstream (разведка и добыча нефти и газа) в четвертом квартале 2024 года по сравнению с третьим кварталом, причем негативная динамика будет наблюдаться как в неф
Энергетика
14 января 2025 г. 13:27
BP зафиксировала снижение добычи нефти и газа в IV квартале 2024 года

Британская нефтегазовая компания BP Plc прогнозирует снижение объемов производства в сегменте upstream (разведка и добыча нефти и газа) в четвертом квартале 2024 года по сравнению с третьим кварталом, причем негативная динамика будет наблюдаться как в нефтяном, так и в газовом секторе.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", отчетность BP за четвертый квартал 2024 года будет опубликована 11 февраля.

Однако презентация для инвесторов, ранее запланированная на эту же дату, была перенесена на 26 февраля из-за болезни главного исполнительного директора компании Мюррея Окинклосса. По информации компании, он перенес медицинскую операцию, от которой успешно восстанавливается и вернется к исполнению своих обязанностей в феврале.

По предварительным оценкам BP, в октябре-декабре объемы продаж автомобильного топлива и рентабельность этого сегмента будут ниже, чем в третьем квартале, что связано с сезонными колебаниями.

BP также прогнозирует слабые показатели в нефтетрейдинговом бизнесе.

Несмотря на это, компания ожидает сокращение чистого долга по итогам четвертого квартала по сравнению с предыдущим периодом. При этом объем неденежных списаний, по прогнозам BP, составит $1-2 млрд.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Председатель Европейского Совета Антониу Кошта выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву
Председатель Европейского Совета Антониу Кошта выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву
9 января 2025 г. 18:07
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
8 января 2025 г. 20:53
Президент: Ухудшение отношений с прежней властью Ирана произошло не по нашей вине
Президент: Ухудшение отношений с прежней властью Ирана произошло не по нашей вине
8 января 2025 г. 08:41
Президент Азербайджана: Наши валютные резервы равны 72 миллиардам долларов
Президент Азербайджана: Наши валютные резервы равны 72 миллиардам долларов
8 января 2025 г. 08:02
Ильхам Алиев: Вооружение Армении просто приведет к новой напряженности
Ильхам Алиев: Вооружение Армении просто приведет к новой напряженности
8 января 2025 г. 07:51
Президент Азербайджана: Такого крупного бюджета в истории Азербайджана еще не было
Президент Азербайджана: Такого крупного бюджета в истории Азербайджана еще не было
8 января 2025 г. 07:41
Президент Азербайджана: Деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется
Президент Азербайджана: Деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется
7 января 2025 г. 23:51
Президент Азербайджана: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены
Президент Азербайджана: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены
7 января 2025 г. 23:51
Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ
Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ
7 января 2025 г. 23:47
Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам коснулся ранее не затрагиваемых вопросов, связанных с Францией
Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам коснулся ранее не затрагиваемых вопросов, связанных с Францией
7 января 2025 г. 23:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi