BP зафиксировала снижение добычи нефти и газа в IV квартале 2024 года

Британская нефтегазовая компания BP Plc прогнозирует снижение объемов производства в сегменте upstream (разведка и добыча нефти и газа) в четвертом квартале 2024 года по сравнению с третьим кварталом, причем негативная динамика будет наблюдаться как в неф

Британская нефтегазовая компания BP Plc прогнозирует снижение объемов производства в сегменте upstream (разведка и добыча нефти и газа) в четвертом квартале 2024 года по сравнению с третьим кварталом, причем негативная динамика будет наблюдаться как в нефтяном, так и в газовом секторе.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", отчетность BP за четвертый квартал 2024 года будет опубликована 11 февраля.

Однако презентация для инвесторов, ранее запланированная на эту же дату, была перенесена на 26 февраля из-за болезни главного исполнительного директора компании Мюррея Окинклосса. По информации компании, он перенес медицинскую операцию, от которой успешно восстанавливается и вернется к исполнению своих обязанностей в феврале.

По предварительным оценкам BP, в октябре-декабре объемы продаж автомобильного топлива и рентабельность этого сегмента будут ниже, чем в третьем квартале, что связано с сезонными колебаниями.

BP также прогнозирует слабые показатели в нефтетрейдинговом бизнесе.

Несмотря на это, компания ожидает сокращение чистого долга по итогам четвертого квартала по сравнению с предыдущим периодом. При этом объем неденежных списаний, по прогнозам BP, составит $1-2 млрд.