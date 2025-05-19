BP открыла три новые лаборатории в Азербайджанском университете архитектуры и строительства

Компания bp сегодня открыла три новые, полностью оснащенные, лаборатории в Азербайджанском университете архитектуры и строительства (АУАС).

Компания bp сегодня открыла три новые, полностью оснащенные, лаборатории в Азербайджанском университете архитектуры и строительства (АУАС).

Как сообщает Report, этот проект стал очередным вкладом bp в развитие высшего образования и укрепление инновационного потенциала Азербайджана. Новые лаборатории расширят техническую инфраструктуру университета и дополняют ранее переданные bp три лаборатории.

Инициатива реализована в рамках обязательства компании поддерживать модернизацию учебных и научных возможностей местных вузов, способствуя повышению качества инженерного и строительного образования.

Первая лаборатория - по вентиляции, водоснабжению и теплотехнике — передана кафедре "Строительство инженерных систем и сооружений".

Вторая — по насосам и насосным установкам — кафедре "Мелиорация и строительство водного хозяйства".

Третья — по двигателям внутреннего сгорания и гидравлическим приводам — кафедре "Технологические машины и оборудование".

Выступая на церемонии, вице-президент bp по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли подчеркнул, что современная учебная инфраструктура играет ключевую роль в подготовке новых специалистов:

"Это создает прочную основу для формирования нового поколения архитекторов и инженеров, открывая возможность внедрять передовые методы обучения, цифровые инструменты и технологии. Мы рады внести вклад в развитие технической базы университета и, в целом, в улучшение качества образования в Азербайджане".

Общая стоимость проекта составила 170,245 тыс. манатов (около $100,144 тыс.), включая закупку, доставку, установку оборудования и обучение преподавателей для его эффективного использования и технического обслуживания.