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BP открыла три новые лаборатории в Азербайджанском университете архитектуры и строительства

BP открыла три новые лаборатории в Азербайджанском университете архитектуры и строительства Компания bp сегодня открыла три новые, полностью оснащенные, лаборатории в Азербайджанском университете архитектуры и строительства (АУАС).
Энергетика
19 мая 2025 г. 14:55
BP открыла три новые лаборатории в Азербайджанском университете архитектуры и строительства

Компания bp сегодня открыла три новые, полностью оснащенные, лаборатории в Азербайджанском университете архитектуры и строительства (АУАС).

Как сообщает Report, этот проект стал очередным вкладом bp в развитие высшего образования и укрепление инновационного потенциала Азербайджана. Новые лаборатории расширят техническую инфраструктуру университета и дополняют ранее переданные bp три лаборатории.

Инициатива реализована в рамках обязательства компании поддерживать модернизацию учебных и научных возможностей местных вузов, способствуя повышению качества инженерного и строительного образования.

Первая лаборатория - по вентиляции, водоснабжению и теплотехнике — передана кафедре "Строительство инженерных систем и сооружений".
Вторая — по насосам и насосным установкам — кафедре "Мелиорация и строительство водного хозяйства".
Третья — по двигателям внутреннего сгорания и гидравлическим приводам — кафедре "Технологические машины и оборудование".

Выступая на церемонии, вице-президент bp по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли подчеркнул, что современная учебная инфраструктура играет ключевую роль в подготовке новых специалистов:

"Это создает прочную основу для формирования нового поколения архитекторов и инженеров, открывая возможность внедрять передовые методы обучения, цифровые инструменты и технологии. Мы рады внести вклад в развитие технической базы университета и, в целом, в улучшение качества образования в Азербайджане".

Общая стоимость проекта составила 170,245 тыс. манатов (около $100,144 тыс.), включая закупку, доставку, установку оборудования и обучение преподавателей для его эффективного использования и технического обслуживания.

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Версия на английском языке BP unveils new labs at Azerbaijan University of Architecture and Construction
Версия на азербайджанском языке BP Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində üç yeni laboratoriya açıb

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