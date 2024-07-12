BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении "Шахдениз"

Компания BP, технический оператор проекта разработки месторождения “Шах-Дениз”, планирует в третьем квартале 2024 года полностью вывести из эксплуатации генераторы добывающей платформы "Shah Deniz Alpha" (SDA).

Компания BP, оператор разработки месторождения “Шах-Дениз”, планирует в третьем квартале 2024 года полностью вывести из эксплуатации электрогенераторы на платформе Shah Deniz Alpha (SDA).

Об этом Report сообщила пресс-секретарь компании BP-Azerbaijan Тамам Баятлы.

Баятлы напомнила, что электроэнергия на морской платформе SDA вырабатывается пятью генераторами, работающими на ископаемом топливе. Компания еще в 2022 году объявила, что с 2024 года откажется от их использования, а платформа SDA будет снабжаться электроэнергией с другой - Shah Deniz Bravo (SDB).

"Работы в рамках этого проекта еще не завершены, все пять генераторов, работающих как на газе, так и на дизельном топливе на платформе Shah Deniz Alpha, пока функционируют, но вскоре демонтированы. Мы ожидаем, что это произойдет до конца третьего квартала текущего года – ориентировочно, в сентябре", - сказала Баятлы.

Как сообщалось, реализация проекта позволит в значительной степени улучшить энергообеспечение добывающей платформы SDA и ее эффективность, а также снизит производственные выбросы в атмосферу.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз подписан в 1996 году. Долевое участие сторон в контракте в настоящее время выглядит следующим образом: BP (оператор - 29,99%), "ЛУКОЙЛ" (19,99%), TPAO (19%), ЗАО "Cenub Qaz Dehlizi" (21,02%), иранская NICO (10%). Венгерская MVM Group прибрела 5% в проекте "Шах-Дениз" у Cenub Qaz Dehlizi. Сделку планируется закрыть в третьем квартале 2024 года.

Добыча газа на месторождении началась в декабре 2006 года.