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BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении "Шахдениз"

BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении "Шахдениз" Компания BP, технический оператор проекта разработки месторождения “Шах-Дениз”, планирует в третьем квартале 2024 года полностью вывести из эксплуатации генераторы добывающей платформы "Shah Deniz Alpha" (SDA).
Энергетика
12 июля 2024 г. 16:28
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении Шахдениз

Компания BP, оператор разработки месторождения “Шах-Дениз”, планирует в третьем квартале 2024 года полностью вывести из эксплуатации электрогенераторы на платформе Shah Deniz Alpha (SDA).

Об этом Report сообщила пресс-секретарь компании BP-Azerbaijan Тамам Баятлы.

Баятлы напомнила, что электроэнергия на морской платформе SDA вырабатывается пятью генераторами, работающими на ископаемом топливе. Компания еще в 2022 году объявила, что с 2024 года откажется от их использования, а платформа SDA будет снабжаться электроэнергией с другой - Shah Deniz Bravo (SDB).

"Работы в рамках этого проекта еще не завершены, все пять генераторов, работающих как на газе, так и на дизельном топливе на платформе Shah Deniz Alpha, пока функционируют, но вскоре демонтированы. Мы ожидаем, что это произойдет до конца третьего квартала текущего года – ориентировочно, в сентябре", - сказала Баятлы.

Как сообщалось, реализация проекта позволит в значительной степени улучшить энергообеспечение добывающей платформы SDA и ее эффективность, а также снизит производственные выбросы в атмосферу.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз подписан в 1996 году. Долевое участие сторон в контракте в настоящее время выглядит следующим образом: BP (оператор - 29,99%), "ЛУКОЙЛ" (19,99%), TPAO (19%), ЗАО "Cenub Qaz Dehlizi" (21,02%), иранская NICO (10%). Венгерская MVM Group прибрела 5% в проекте "Шах-Дениз" у Cenub Qaz Dehlizi. Сделку планируется закрыть в третьем квартале 2024 года.

Добыча газа на месторождении началась в декабре 2006 года.

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